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    Будівля історичного гастроному на Хрещатику може стати дев’ятиповерховою

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    <p>Будівля Центрального гастроному на Хрещатику після пожежі у червні 2017 року</p> - Будівля історичного гастроному на Хрещатику може стати дев’ятиповерховою

    Будівля Центрального гастроному на Хрещатику після пожежі у червні 2017 року

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Раніше проєкт реставрації будівлі мав зберегти триповерхову висотність

    Департамент містобудування і архітектури Київської міської держадміністрації оприлюднив скан-копії містобудівних умов та обмежень, що видані восени 2019 року. Серед них є і документ, виданий для проєктування реконструкції будівлі Центрального гастроному на Хрещатику, що згоріла у 2017 році.

    Згідно з документом, висота частини будівлі колишнього Центрального гастроному на розі Хрещатика і Богдана Хмельницького, яка підлягає реконструкції, – 27 метрів (приблизна висота дев’ятиповерхового будинку). Про це пише Хмарочос.

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    Нагадаємо, будівля колишнього Центрального гастроному на Хрещатику, 40/1 згоріла 20 червня 2017 року.

    Власник будівлі заявив, що причинами загоряння стали погодні умови, які тоді відрізнялись особливою пожежонебезпечністю. 

    В кінці грудня 2018 року Департамент охорони культурної спадщини КМДА розглянув і погодив реставрацію пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення на вул. Хрещатик, 40/1. 

    У травні 2019 року повідомлялося, що столична влада схвалила проект реставрації колишнього Центрального гастроному на Хрещатику, 40/1 архітектора Володимира Ніколаєва. Згідно з проектом відновлення, надбудовувати історичну будівлю не будуть, однак замість підвалу облаштують два підземні поверхи: на одному будуть технічні приміщення, на іншому - паркінг. Реставрація буде коштувати близько 10 мільйонів доларів, говорять автори проекту.

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