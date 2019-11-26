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    На Хрещатику масова евакуація автомобілів (фото)

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    Наразі на Хрещатику працюють щонайменше три автомобілі-евакуатори - На Хрещатику масова евакуація автомобілів (фото)
    Наразі на Хрещатику працюють щонайменше три автомобілі-евакуатори
    Фото: Інспекція з паркування

    Інспектори очищують Хрещатик від порушників паркування

    Сьогодні, 26 листопада, на центральній вулиці Києва – Хрещатику – інспектори з паркування забирають на штрафмайданчик автомобілі, припарковані у заборонених для цього місцях.

    Про це повідомляє Інспекція з паркування на своїй сторінці у Facebook.

    На Хрещатику одночасно працюють декілька автомобілів-евакуаторів.

    «Будьте уважними та дотримуйтеся Правил дорожнього руху, аби Ваш автомобіль не став «жертвою» евакуації», - закликають інспектори.

    Нагадаємо, 24 листопада інспектори з паркування на розі вулиці Великої Васильківської та Бессарабської площі евакуювали елітний автомобіль Porsche.

    У жовтні на бульварі Лесі Українки біля станції метро «Печерська» комунальники евакуювали Porsche, що був припаркований на смузі руху громадського транспорту. 

    Як повідомлялося, у Києві за результатами патрулювання смуг руху громадського транспорту протягом місяця винесено 8 600 постанов на загальну суму штрафів 4,4 млн грн. 

    Мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці працюють інспектори з паркування, які евакуюють авто, припарковані в заборонених місцях.

    Як розповів радник київського міського голови Максим Бахматов, за добу у Києві евакуюють близько 50 автомобілів порушників. 

    Київ ПДР автомобіль Хрещатик інспекція парковка
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