На Хрещатику масова евакуація автомобілів (фото)



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Наразі на Хрещатику працюють щонайменше три автомобілі-евакуатори Фото: Інспекція з паркування

Інспектори очищують Хрещатик від порушників паркування

Сьогодні, 26 листопада, на центральній вулиці Києва – Хрещатику – інспектори з паркування забирають на штрафмайданчик автомобілі, припарковані у заборонених для цього місцях.

Про це повідомляє Інспекція з паркування на своїй сторінці у Facebook.

На Хрещатику одночасно працюють декілька автомобілів-евакуаторів.

«Будьте уважними та дотримуйтеся Правил дорожнього руху, аби Ваш автомобіль не став «жертвою» евакуації», - закликають інспектори.

Нагадаємо, 24 листопада інспектори з паркування на розі вулиці Великої Васильківської та Бессарабської площі евакуювали елітний автомобіль Porsche.

У жовтні на бульварі Лесі Українки біля станції метро «Печерська» комунальники евакуювали Porsche, що був припаркований на смузі руху громадського транспорту.

Як повідомлялося, у Києві за результатами патрулювання смуг руху громадського транспорту протягом місяця винесено 8 600 постанов на загальну суму штрафів 4,4 млн грн.

Мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці працюють інспектори з паркування, які евакуюють авто, припарковані в заборонених місцях.

Як розповів радник київського міського голови Максим Бахматов, за добу у Києві евакуюють близько 50 автомобілів порушників.