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    На Хрещатику за одну ніч зникли всі лавочки

    Однією з ймовірних причин зникнення може бути заміна лавок до майбутнього фіналу Ліги чемпіонів УЄФА
    Вранці у п’ятницю, 4 травня, кияни виявили несподіване зникнення лавочок на головній вулиці країни - Хрещатик. Причини їх зникнення в ніч з четверга на п'ятницю поки що незрозумілі. Відзначимо, що влада столиці ніяк не анонсувала зміни на Хрещатику. Про це повідомляє Інформатор. Однією з ймовірних причин події може бути заміна лавок до
    • Сьогодні, 14:00
    • Розсилка
    На Хрещатику немає жодної лавочки
    Фото: Інформатор
    На Хрещатику немає жодної лавочки

    Однією з ймовірних причин зникнення може бути заміна лавок до майбутнього фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

    Вранці у п’ятницю, 4 травня, кияни виявили несподіване зникнення лавочок на головній вулиці країни - Хрещатик. Причини їх зникнення в ніч з четверга на п'ятницю поки що незрозумілі.

    Відзначимо, що влада столиці ніяк не анонсувала зміни на Хрещатику. Про це повідомляє Інформатор.

    Однією з ймовірних причин події може бути заміна лавок до майбутнього фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Але це поки що лише здогадка.

    Офіційної відповіді станом на ранок Інформатор не отримав. «Відправляйте офіційний запит», - сказали виданню в мерії міста.

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    На Хрещатику за одну ніч зникли всі лавочки
    На Хрещатику за одну ніч зникли всі лавочки
    На Хрещатику за одну ніч зникли всі лавочки
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, фінальний матч пройде у Києві 26 травня. Початок – о 21:45 за київським часом.

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