На Хрещатику за одну ніч зникли всі лавочки

Однією з ймовірних причин зникнення може бути заміна лавок до майбутнього фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

Вранці у п’ятницю, 4 травня, кияни виявили несподіване зникнення лавочок на головній вулиці країни - Хрещатик. Причини їх зникнення в ніч з четверга на п'ятницю поки що незрозумілі. Відзначимо, що влада столиці ніяк не анонсувала зміни на Хрещатику. Про це повідомляє Інформатор. Однією з ймовірних причин події може бути заміна лавок до



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Фото: Інформатор На Хрещатику немає жодної лавочки

Однією з ймовірних причин зникнення може бути заміна лавок до майбутнього фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

Вранці у п’ятницю, 4 травня, кияни виявили несподіване зникнення лавочок на головній вулиці країни - Хрещатик. Причини їх зникнення в ніч з четверга на п'ятницю поки що незрозумілі.

Відзначимо, що влада столиці ніяк не анонсувала зміни на Хрещатику. Про це повідомляє Інформатор.

Однією з ймовірних причин події може бути заміна лавок до майбутнього фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Але це поки що лише здогадка.

Офіційної відповіді станом на ранок Інформатор не отримав. «Відправляйте офіційний запит», - сказали виданню в мерії міста.

Нагадаємо, фінальний матч пройде у Києві 26 травня. Початок – о 21:45 за київським часом.