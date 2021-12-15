У Києві назріває скандал: заради скеледрому можуть знищити мозаїку (фото)

Кияни створили ініціативну групу, яка контролюватиме процес створення скеледрому

У спортивному комплексі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова на вулиці Тургенівській, 3/9 в Києві планують облаштувати скеледром змагального рівня. Для його розміщення обрали стіну з величезним мозаїчним панно, на якому зображені бігуни.

Столичні активісти впевнені, що мозаїкою хочуть пожертвувати заради спортивної споруди. Тут вже встановили будівельне риштування, а панно втратило частину свого оздоблення, повідомляє «Вечірній Київ».

У ректораті університету запевняють, що жодних дозволів на демонтаж зображення вони не давали. Речники спорткомплексу запевнили, що мозаїці нічого не загрожує і вона буде розташована поруч зі скеледромом.

«Скеледром дійсно будується, перший в Україні в приміщенні, змагального рівня, для дисципліни «Швидкість». Демонтувати мозаїку в планах немає», – повідомили «Вечірньому Києву» в спорткомплексі.

Майже одразу після оприлюднення у соцмережах інформації про можливий демонтаж мозаїки небайдужі кияни створили ініціативну групу, яка контролюватиме процес. Туди, зокрема, входять представники громадських організацій Ukrainian Modernism та De ne de. Активісти підкреслюють, що схожі обіцянки про збереження пам’ятки чули кияни й щодо будівлі «Квіти України» — якраз напередодні того, як її почали зносити.

«Ініціативна група буде моніторити ситуацію та інформувати громадськість про розвиток подій. Ми вже долучили до процесу мистецтвознавців, наразі встановлюємо авторське право на мозаїку і доб’ємося демонтажу незаконно встановлених конструкцій, – зазначає києвознавець і член ініціативної групи Антон Фоменко. – Також ми хочемо зібрати смальту, яку видерли з мозаїки, і, при можливості, залучити реставраторів для відновлення».

За повідомленням спорткомплексу, скеледром збираються відкрити до кінця цього року, тому активісти впевнені: якщо відбудеться демонтаж, то це станеться найближчими днями.

Нагадаємо, 12 липня представники забудовника почали демонтаж фасаду будівлі «Квіти України» на вулиці Січових Стрільців, 49 у Києві.

Кияни знесли будівельний паркан і заблокували роботу техніки.

13 липня Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на будівлю «Квіти України».

На початку серпня Департамент охорони культурної спадщини вніс будівлю «Квіти України» до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва.