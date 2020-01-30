На каналі «Київ» будуть виводити чиновників «на чисту воду»



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Над новою телепрограмою працює ціла команда журналістів-розслідувачів

На телеканалі «Київ» стартує новий проект «КиївLeaks». Це відверта розмова з представниками столичної влади, керівниками комунальних підприємств, чиновниками, а також активістами на найрезонансніші теми і такі, що хвилюють киян.

Причому, як пояснив ведучий і керівник програми Максим Прокопенко, це не буде просто бесіда «з інформаційного приводу», як це робиться на телешоу інших каналів. У кожному випуску обов'язково будуть розставлені всі крапки над «і», вказаний конкретний винуватець проблеми. Тому над програмою працює ціла команда журналістів-розслідувачів, деякі з яких вже мали досвід подібної роботи на інших телеканалах. У своїх розслідуваннях вони будуть використовувати офіційні і неофіційні, а також інсайдерські джерела. А за підсумками проведених журналістами досліджень гостю у студії доведеться відверто відповідати на незручні питання.

Крім київських чиновників і керівників різних комунальних підприємств, творці програми планують запрошувати активістів. Оскільки, на думку Прокопенка, ці люди часто занурені в тему з головою і володіють повною інформацією.

Ведучий і керівник програми Максим Прокопенко

«КиївLeaks» буде виходити два рази на тиждень по вівторках і четвергах. Тривалість випуску - 45 хвилин. Прем'єра відбудеться 4 лютого.