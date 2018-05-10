На Київщині бізнесмен з мільйонними статками три роки не платив податки

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Прокурором у кримінальному провадженні заявлено позов на 3 млн грн

Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру приватному підприємцю, який займаючись пошиттям та реалізацією виробів із хутра, маючи мільйонні статки, три роки ухилявся від сплати податків, чим завдав державі збитків на суму майже 3 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«Установлено, що 42-річний приватний підприємець, який займався пошиттям та реалізацією виробів із хутра, протягом 2015–2017 років умисно ухилився від сплати до бюджету податку на додану вартість, податку з доходів фізичних осіб та єдиного податку», - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, чоловік організував виробництво з пошиття виробів із хутра з використанням найманої праці, однак без відображення у офіційному обліку та податковій звітності відомостей пов’язаних із обчисленням та сплати податків до бюджету, маючи на меті приховати дійсний об’єм виробництва та обсяг готової продукції, яка підлягає реалізації.

«У подальшому, в період з 2015 по 2017 роки, підприємець здійснював реалізацію виготовлених виробів із хутра через численні торгівельні приміщення у місті Києві та інтернет-магазин. За вказаний період підприємець заробив понад 14 млн гривень, з метою ухилення від сплати податків, у порушення вимог Податкового кодексу України, подавав до контролюючого органу податкові недостовірні декларації про майновий стан і доходи, що призвело до ненадходження в бюджет податків на суму майже 3 млн грн», - повідомляють у прокуратурі.

Прокурором у кримінальному провадженні заявлено позов на вказану суму.

За процесуального керівництва Броварської місцевої прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків, вчинене особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах) КК України.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді штрафу до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.