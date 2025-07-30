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На Київщині через негоду знеструмлені понад 28 тис. абонентів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині через негоду знеструмлені понад 28 тис. абонентів
Основною причиною аварій стало падіння дерев та гілок на лінії електропередач внаслідок сильного вітру та інтенсивних опадів
фото: ДТЕК, Київські регіональні електромережі

Минулої доби фахівці ДТЕК Київські регіональні електромережі відновили 139 ліній електропередач 10 кВ

Попри складні погодні умови, на Київщині продовжуються роботи з відновлення електропостачання – без світла залишаються понад 28 тисяч споживачів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням повідомлення голови Київської обласної державної адміністрації Миколи Калашника.

Минулої доби фахівці ДТЕК Київські регіональні електромережі відновили 139 ліній електропередач 10 кВ. Станом на 14:00 залишаються знеструмленими 32 лінії 10 кВ: без електроенергії залишаються понад 28 тисяч абонентів. Разом з тим триває ліквідація локальних пошкоджень.

За словами Калашника, основною причиною аварій стало падіння дерев та гілок на лінії електропередач внаслідок сильного вітру та інтенсивних опадів.

Основною причиною аварій стало падіння дерев та гілок на лінії електропередач внаслідок сильного вітру та інтенсивних опадів
Основною причиною аварій стало падіння дерев та гілок на лінії електропередач внаслідок сильного вітру та інтенсивних опадів
фото: ДТЕК, Київські регіональні електромережі

«За прогнозами синоптиків, у Київській області впродовж дня – дощі, місцями грози, можливі град і сильні пориви вітру до 20 м/с. Будьте обережні, дотримуйтесь правил безпеки!», – зазначив голова КОВА.

Нагадаємо, внаслідок залпових злив у Києві спостерігається різке підвищення рівня води в річках Либідь, Нивка, Сирець, Дарницькому та Північно-Дарницькому меліоративних каналах, у каскаді озер Опечень. Це зменшує пропускну здатність колекторів дощової каналізації, які підключені до цих водойм.

Тому, за даними «Київавтодору», за деякими адресами зафіксовані локальні підтоплення, зокрема на вулицях Стеценка, Борщагівській, Дегтярівській, Садовій, Підлипка, Кирилівській, Автозаводській, Пріорській, Вишгородській та Макіївській.

Через інтенсивність дощу на низці локацій можливі тимчасові скупчення води на поверхні проїжджої частини. У деяких місцях це може ускладнювати рух транспорту. Однак на більшості вулиць рух лишається відкритим.

У разі виявлення місць підтоплень необхідно звертатися до цілодобової диспетчерської служби КК «Київавтодор» за тел.: (044) 284-74-19.

Раніше повідомлялося, столиця вже третю добу поспіль перебуває під впливом негоди. Затяжні зливи, що не припиняються з 29 липня, призвели до значного підтоплення вулиць Києва. Через велику кількість води на дорогах у місті утворилися численні затори, що ускладнюють рух транспорту.

Особливо резонансним стало відео з вулиці Стеценка, де під час руху сильно затопленою дорогою «втонув» елітний автомобіль Porsche.

Теги: Київщина негода ДТЕК відключення світла

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