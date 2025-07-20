Київ накрила потужна злива, дороги перетворилися на стрімкі річки

Машини та громадський транспорт зупинилися

Потужна злива накрила Київ у неділю, 20 липня. Зокрема, приблизно о 15:40 в столиці почався сильний дощ. Дороги перетворилися на стрімкі річки, тож машини та громадський транспорт зупинилися. Як інформує «Главком», відповідні відео поширюють у місцевих пабліках.

Потоки брудної води також заливають вхід до станцій метро.

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Напередодні гідрометцентр прогнозував на добу 20 липня на території Києва та області короткочасні дощі, місцями грози.

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Раніше Буковину накрила негода. Там були розмиті дороги, повалені дерева та затоплені підвали. Рятувальники отримали близько десятка звернень щодо надання допомоги населенню.

До слова, липень 2025 року в Європі розпочався з чергової хвилі спеки. Як показують дослідження провідного економіста Європейського Центробанку (ЄЦБ) Майлса Паркера, подібні погодні явища не лише завдають дискомфорту жителям європейських країн, але й впливають на економіку. Аномальна спека може уповільнити економічне зростання, підняти ціни та вплинути на рівень життя. Нове дослідження під назвою «Аномальна спека зводить з розуму?», опубліковане в офіційному блозі ЄЦБ, аналізує вплив спеки на економіку та ціни.