Київ накрила потужна злива, дороги перетворилися на стрімкі річки
Машини та громадський транспорт зупинилися
Потужна злива накрила Київ у неділю, 20 липня. Зокрема, приблизно о 15:40 в столиці почався сильний дощ. Дороги перетворилися на стрімкі річки, тож машини та громадський транспорт зупинилися. Як інформує «Главком», відповідні відео поширюють у місцевих пабліках.
Потоки брудної води також заливають вхід до станцій метро.
Напередодні гідрометцентр прогнозував на добу 20 липня на території Києва та області короткочасні дощі, місцями грози.
Раніше Буковину накрила негода. Там були розмиті дороги, повалені дерева та затоплені підвали. Рятувальники отримали близько десятка звернень щодо надання допомоги населенню.
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