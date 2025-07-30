Київ накрили залпові зливи: «Київавтодор» пояснив, чому місто «пливе»

У «Київавтодорі» звертають увагу, що не всі скупчення води є підтопленнями

«Києвавтодор»: залучив до роботи 36 бригад гідрослужб, 55 одиниць спецтехніки та обладнання

Унаслідок залпових злив у Києві спостерігається різке підвищення рівня води в річках Либідь, Нивка, Сирець, Дарницькому та Північно-Дарницькому меліоративних каналах, у каскаді озер Опечень. Це зменшує пропускну здатність колекторів дощової каналізації, які підключені до цих водойм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Тому, за даними «Київавтодору», за деякими адресами зафіксовані локальні підтоплення, зокрема на вулицях Стеценка, Борщагівській, Дегтярівській, Садовій, Підлипка, Кирилівській, Автозаводській, Пріорській, Вишгородській та Макіївській.

Через інтенсивність дощу на низці локацій можливі тимчасові скупчення води на поверхні проїжджої частини. У деяких місцях це може ускладнювати рух транспорту. Однак на більшості вулиць рух лишається відкритим.

У «Київавтодорі» звертають увагу, що не всі скупчення води є підтопленнями. У багатьох випадках вода стікає самопливом після відкриття решіток зливоприймачів або після очищення зливоприймачів. Комунальники повідомляють, що до робіт з ліквідації наслідків залпових злив залучено 36 бригад гідрослужб, 55 одиниць спецтехніки та обладнання: мотопомпи, гідромонітори, пересувні насосні станції тощо.

У разі виявлення місць підтоплень необхідно звертатися до цілодобової диспетчерської служби КК «Київавтодор» за тел.: (044) 284-74-19.

Нагадаємо, столиця вже третю добу поспіль перебуває під впливом негоди. Затяжні зливи, що не припиняються з 29 липня, призвели до значного підтоплення вулиць Києва. Через велику кількість води на дорогах у місті утворилися численні затори, що ускладнюють рух транспорту.

Особливо резонансним стало відео з вулиці Стеценка, де під час руху сильно затопленою дорогою «втонув» елітний автомобіль Porsche.