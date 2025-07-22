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У Вишневому поліцейські взяли у кайданки чоловіка, який сокирою зарубав дружину

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Вишневому поліцейські взяли у кайданки чоловіка, який сокирою зарубав дружину
Поліцейські Київщини повідомили про підозру зловмиснику, який вбив дружину
фото: поліція Київської області/Facebook

Конфлікт між подружжям закінчився трагедією

У Вишневому чоловік завдав сокирою смертельних травм своїй дружині. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Поліцейські встановили, що між подружжям виник конфлікт. У ході сварки чоловік наніс жінці кілька ударів ножем в область голови та шиї. Не зупинившись на вчиненому, фігурант взяв сокиру, лезом якої завдав постраждалій близько двох ударів в голову.

«Від отриманих тілесних ушкоджень 63-річна жінка загинула на місці події», – повідомили у поліції.

Правоохоронці Бучанського районного управління поліції затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на Черкащині на одній із баз відпочинку 33-річна жінка смертельно поранила свого 26-річного чоловіка шампуром. За попередніми даними, подружжя відпочивало у компанії друзів та вживало алкоголь. Пізніше між ними виникла сварка, що переросла у бійку. Під час конфлікту 33-річна жінка схопила шампура та вдарила ним чоловіка у груди. Від отриманої травми потерпілий помер на місці.

До слова, мешканка Тернополя 1992 року народження, яка в листопаді 2024 року під час купання втопила у ванні свою 2,5-річну доньку, не потрапить до в’язниці.

Теги: поліція жінка чоловік конфлікт Київщина вбивство

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