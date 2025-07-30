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Негода в Києві: на Стеценка «втопився» Porsche (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Негода в Києві: на Стеценка «втопився» Porsche (відео)
Porsche вантажиться на евакуатор
фото: соцмережі

Спорткар намагався подолати глибокі «річки» на столичних вулицях під час зливи

Затяжна негода продовжує створювати проблеми на вулицях столиці. Внаслідок сильних злив, які тривають вже третю добу, Київ буквально «пливе», а у соцмережах з'являються кадри наслідків негоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Особливо резонансним стало відео з вулиці Стеценка, де під час руху сильно затопленою дорогою «втонув» елітний автомобіль Porsche. На кадрах видно, як престижний спорткар спочатку намагається подолати глибокі «річки» на дорозі, але згодом його вже показали завантаженим на евакуатор. 

Столиця вже третю добу поспіль перебуває під впливом негоди. Затяжні зливи, що не припиняються з 29 липня, призвели до значного підтоплення вулиць Києва.

Нагадаємо, Україну охопила негода. Внаслідок чого є масштабні підтоплення та повалені дерева. У Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях рятувальники відкачували воду з підвалів, дворів і житлових будинків, прибирали повалені дерева, допомагали населенню.

Підтоплення зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. У Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів. Роботи з відновлення та ліквідації наслідків тривають. Потерпілих немає.

Через велику кількість води на дорогах у Києві 30 липня утворилися численні затори, що ускладнюють рух транспорту. 

До слова, під час потужної бурі у Києві 22 липня 2025 року, яка наробила багато лиха, постраждала остання дореволюційна споруда на вулиці Котарбінського, 21 – шестиповерховий будинок Евеліни Шмідт. На парадний вхід історичного будинку впало дерево. Внаслідок цього пошкоджено один з останніх уцілілих у місті піддашків на литих фігурних колонках. 

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Теги: соцмережі відео автомобіль дороги негода Київ

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