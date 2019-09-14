  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині чиновники погоріли на земельних оборудках

    • Розсилка
    На Київщині чиновники погоріли на земельних оборудках

    Оборудки проводились за попередньою змовою з представниками кримінальних кіл району

    Служба безпеки України викрила незаконне привласнення коштовних земельних ділянок в Обухівському районі Київської області.

    Про це повідомляє СБУ.

    «Оперативники спецслужби встановили, що службовці Обухівської та Української міських рад протиправно виводили землі з комунальної власності через створення та використання підконтрольних юридичних осіб. Оборудки проводились за попередньою змовою з представниками кримінальних кіл району», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, під час спецоперації, санкціонованої керівництвом СБУ, проведено обшуки в Українській міській раді, за адресами проживання посадовців та інших фігурантів провадження.

    Під час слідчих дій вилучено документацію, печатки, електроні носії інформації, що містять доказове значення протиправної діяльності.

    У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають першочергові слідчі дії.

    Читайте також
    СБУ нерухомість Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ