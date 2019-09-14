На Київщині чиновники погоріли на земельних оборудках



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Оборудки проводились за попередньою змовою з представниками кримінальних кіл району

Служба безпеки України викрила незаконне привласнення коштовних земельних ділянок в Обухівському районі Київської області.

Про це повідомляє СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що службовці Обухівської та Української міських рад протиправно виводили землі з комунальної власності через створення та використання підконтрольних юридичних осіб. Оборудки проводились за попередньою змовою з представниками кримінальних кіл району», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час спецоперації, санкціонованої керівництвом СБУ, проведено обшуки в Українській міській раді, за адресами проживання посадовців та інших фігурантів провадження.

Під час слідчих дій вилучено документацію, печатки, електроні носії інформації, що містять доказове значення протиправної діяльності.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають першочергові слідчі дії.