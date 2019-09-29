На Київщині чиновників підозрюють у мільйонних розкраданнях на ремонті доріг



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Чиновники привласнили понад 2,4 млн гривень

Головам трьох сільрад Київської області, а саме Хотянівської, Новосільківської та Новопетрівської, повідомлено про підозру за фактом розкрадання 2,4 млн грн, виділених на ремонт доріг.

Про це повідомили в прокуратурі Києва.

Слідчі встановили, що впродовж 2017-2018 років посадовці підписали акти приймання виконаних будівельних робіт з директором підрядної організації, що займається ремонтними роботами асфальтних доріг. Вони також перерахували на рахунки товариства понад 20 млн грн.

«Роботи проведено не повно та неякісно, а їх обсяг не відповідає відомостям, зазначеним у документах. Збитки становлять понад 2,4 млн гривень», - уточнили у прокуратурі.

Наразі головам сільрад вручено письмове повідомлення про підозру за ч.2 ст.367 ККУ («Службова недбалість»).

Триває досудове розслідування.