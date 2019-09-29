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    На Київщині чиновників підозрюють у мільйонних розкраданнях на ремонті доріг

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    На Київщині чиновників підозрюють у мільйонних розкраданнях на ремонті доріг

    Чиновники привласнили понад 2,4 млн гривень

    Головам трьох сільрад Київської області, а саме Хотянівської, Новосільківської та Новопетрівської, повідомлено про підозру за фактом розкрадання 2,4 млн грн, виділених на ремонт доріг.

    Про це повідомили в прокуратурі Києва.

    Слідчі встановили, що впродовж 2017-2018 років посадовці підписали акти приймання виконаних будівельних робіт з директором підрядної організації, що займається ремонтними роботами асфальтних доріг. Вони також перерахували на рахунки товариства понад 20 млн грн.

    «Роботи проведено не повно та неякісно, а їх обсяг не відповідає відомостям, зазначеним у документах. Збитки становлять понад 2,4 млн гривень», - уточнили у прокуратурі.

    Наразі головам сільрад вручено письмове повідомлення про підозру за ч.2 ст.367 ККУ («Службова недбалість»).

    Триває досудове розслідування.

    Київщина ремонт розслідування
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