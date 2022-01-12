На Київщині чоловік через ревнощі забив до смерті вагітну жінку (фото)

Поліція затримала нелюда

Днями у Баришівці Київської області стався жахливий випадок: співмешканець забив руками і ногами до смерті жінку, 1987 року народження. Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

«Численні розриви внутрішніх органів і крововиливи стали причиною смерті молодої мами. У неї залишилася 15-річна донька. За попередньою інформацією, вбита була у стані вагітності, але ми це підтвердимо або спростуємо після отримання результатів відповідної експертизи. І все це лише через ревнощі», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нелюда поліція Київщини вже затримала.

Нєбитов також повідомив, що в 2021 році територіальні підрозділи поліції Київщини працювали на протидію домашньому насильству. В чотирьох містах Київщини вже функціонують спеціалізовані групи протидії домашньому насильству. Це поліцейські, які отримали відповідні знання щодо тактики дій під час реагування на подібні виклики.

В минулому році поліцейські Київщини виявлено 5398 фактів вчинення домашнього насильства. Кривдники притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 КУпАП. Це на 3254 адміністративні правопорушення більше, ніж попереднього року (2144).

Лише ж за останній рік поліція Київщини додатково викрила 1233 домашніх кривдники. На профілактичному обліку їх вже 4189 осіб.