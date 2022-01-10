Оперативники затримали іноземця, який зарізав чоловіка в Києві (фото, відео)

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Столичні оперативники затримали іноземця, який під час конфлікту на вулиці наніс численні удари ножем чоловіку та втік. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, до чергової частини Деснянського управління поліції від перехожих надійшло повідомлення про те, що на вулиці Теодора Драйзера лежить непритомний чоловік зі слідами крові на одязі, поруч із ним знаходиться ніж. За вказаною адресою прибули екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції та лікарі.

Поліцейські провели огляд місця події та встановили обставини скоєного злочину.

«Опрацювавши відео з камер спостереження та опитавши свідків події, ми з’ясували, що напередодні потерпілий відпочивав у кафе. Далі він разом із невідомим вийшов на вулицю, де між ними відбувся конфлікт. Згодом зловмисник наніс численні удари ножем опоненту. Після скоєного правопорушник втік, а 52-річний потерпілий від отриманих травм помер на місці. Завдяки кропіткій роботі оперативників та слідчих Головного та Деснянського районного управлінь поліції ми виявили фігуранта у Київській області», – розповів начальник управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у місті Києві Сергій Махно.

Правоохоронці затримали 37-річного іноземця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчо-оперативна група вилучила ймовірне знаряддя вчинення злочину – ніж зі слідами бурого кольору, який направлено на експертне дослідження.

За фактом скоєння особливо тяжкого злочину слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За погодженням із окружною прокуратурою зловмиснику повідомлено про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, під час новорічно-різдвяних вихідних на вулиці Теодора Драйзера в Києві перехожі виявили тіло іноземця з ножовими пораненнями. За даними громадської організації «Автопатруль Майдан», труп виявили біля ресторану «Водолій», який «різко перестав працювати». Також зазначається, що у закладі були вимкнені камери спостереження.