На Київщині чоловік відром розбив скло патрульного авто (фото)



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Хуліган відром розбив скло автомобіля, а сам ховався в кущах Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали порушника

7 січня патрульна поліція Білої Церкви виїхала на виклик від ДСНС: там повідомили, що громадянин постійно здійснює хибні виклики, заважаючи працювати.

Втім, за вказаною адресою поліцейським ніхто не відчиняв двері. Коли правоохоронці вийшли надвір, побачили пошкоджене лобове скло службового автомобіля. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Хуліган відром розбив скло та ховався у кущах неподалік. Завдяки свідкам правопорушника встановили і затримали, ним виявився 58-річний місцевий житель. Він розповів, що телефонував до ДСНС, бо шуміли сусіди.

Наразі вирішується правова кваліфікація діям чоловіка, порушнику доведеться відшкодовувати завдані збитки.

Поліція Київщини нагадує: за хибні виклики спеціальних служб законом України передбачена адміністративна відповідальність згідно зі ст. 183 КУпАП.