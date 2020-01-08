  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом рятувальники зняли з даху чоловіка з дитиною на руках (фото)

    • Розсилка
    Рятувальники зняли з будинку чоловіка - Під Києвом рятувальники зняли з даху чоловіка з дитиною на руках (фото)
    Рятувальники зняли з будинку чоловіка
    Фото: ДСНС

    Чоловік мав намір вкоротити собі віку

    Сьогодні, 8 січня, о 02:58 до оперативно–диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення, що по вул. Степана Бандери у м. Бровари на даху двоповерхового будинку перебуває чоловік з дитиною на руках. На місце виклику було направлено два відділення 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальниками встановлено, що чоловік 1985 року народження під дією невідомих речовин виліз на дах двоповерхового будинку разом з дитиною 2016 року народження.

    «Зваживши ситуацію, один з рятувальників через горищне вікно будинку піднявся до чоловіка та вмовив його віддати дитину. Чоловік довго вагався та все ж таки згодом погодився, що дівчинці холодно і потрібно її одягнути», - розповіли у ДСНС.

    Наступним етапом було рятування горе-батька. Працівник ДСНС по автодрабині піднявся до чоловіка, що перебував в неадекватному стані. Чолов’яга був зляканий та впевнений, що представники поліції в нього почнуть стріляти. Поспілкувавшись, рятувальнику вдалося заспокоїти його та переконати залишити небезпечне місце.

    На місці події було задіяно 5 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Під Києвом рятувальники зняли з даху чоловіка з дитиною на руках (фото)
    Під Києвом рятувальники зняли з даху чоловіка з дитиною на руках (фото)

    Як повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Київщини, чоловік мав намір вкоротити собі віку, оскільки його дружина нещодавно померла.

    4-річну дівчинку доправлено до лікарні, де її обстежили медики. З чоловіком-самогубцею працюють фахівці-психологи.  

    Національна поліція України ДСНС діти Київщина рятувальники самогубство чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ