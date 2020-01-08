Під Києвом рятувальники зняли з даху чоловіка з дитиною на руках (фото)



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Рятувальники зняли з будинку чоловіка Фото: ДСНС

Чоловік мав намір вкоротити собі віку

Сьогодні, 8 січня, о 02:58 до оперативно–диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення, що по вул. Степана Бандери у м. Бровари на даху двоповерхового будинку перебуває чоловік з дитиною на руках. На місце виклику було направлено два відділення 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що чоловік 1985 року народження під дією невідомих речовин виліз на дах двоповерхового будинку разом з дитиною 2016 року народження.

«Зваживши ситуацію, один з рятувальників через горищне вікно будинку піднявся до чоловіка та вмовив його віддати дитину. Чоловік довго вагався та все ж таки згодом погодився, що дівчинці холодно і потрібно її одягнути», - розповіли у ДСНС.

Наступним етапом було рятування горе-батька. Працівник ДСНС по автодрабині піднявся до чоловіка, що перебував в неадекватному стані. Чолов’яга був зляканий та впевнений, що представники поліції в нього почнуть стріляти. Поспілкувавшись, рятувальнику вдалося заспокоїти його та переконати залишити небезпечне місце.

На місці події було задіяно 5 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Як повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Київщини, чоловік мав намір вкоротити собі віку, оскільки його дружина нещодавно померла.

4-річну дівчинку доправлено до лікарні, де її обстежили медики. З чоловіком-самогубцею працюють фахівці-психологи.