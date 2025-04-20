На Закарпатті потяг ущент розтрощив авто

У салоні перебувало троє людей, один із пасажирів отримав незначні травми

Біля села Дубриничі на Ужгородщині, на нерегульованому залізничному переїзді потяг протаранив Audi A8, яка опинилась на коліях у момент його руху. Автомобіль розтрощило вщент, але усі люди залишились майже неушкодженими. Як інформує «Главком», про це розповів журналіст Віталій Глагола.

За кермом Audi, яку зніс потяг на Ужгородщині, була жінка 1998 року народження, мешканка Ужгорода. Вона їхала в бік села Зарічево, але не змогла впоратись з керуванням і врізалась у стовп огорожі залізничного переїзду.

Після зіткнення автомобіль розвернуло, і він опинився на коліях, прямо перед потягом, яки наближався. Машину протягнуло близько 11 метрів, аж поки вона не зупинилася біля електроопори.

У салоні перебувало троє людей. Один із пасажирів отримав незначні травми, інші ж залишились без серйозних ушкоджень, лише з переляком та подряпинами. Пасажири та водій були доставлені до Ужгородської лікарні.

За попередньою версією правоохоронців, водій проігнорував сигнал світлофора та намагався об’їхати шлагбаум, що й призвело до інциденту.

Поліція склала адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Раніше на Вінниччині сталась смертельна ДТП, також постраждали семеро людей.

До слова, у Фастівському районі Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув водій автомобіля Opel Corsa.

Також ми писали, що пізно ввечері 7 березня у Києві сталась смертельна дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення трьох автівок щонайменше один чоловік зазнав травм та ще один загинув на місці.