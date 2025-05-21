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У лікарні померла дівчинка, яка отримала опіки на даху електропотяга в Бучі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У лікарні померла дівчинка, яка отримала опіки на даху електропотяга в Бучі
Тетяна зазнала опіків 3-4 ступеня, які покрили понад 70% її тіла
фото: Бучанська міська рада/Facebook

9 травня на залізничному вокзалі Бучі дівчина піднялася на дах електропотяга й отримала потужний удар струмом 

Після кількох тижнів боротьби за життя померла Тетяна Киданчук, 14-річна школярка з Бучі, яка отримала 70% опіків тіла внаслідок ураження струмом на даху електропотяга. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення пресслужби Бучанської міської ради.

За офіційною інформацією, дівчина піднялася на дах електропотяга, де отримала потужний удар струмом. У результаті Тетяна зазнала опіків 3-4 ступеня, які покрили понад 70% її тіла. Попри проведені операції та зусилля лікарів, урятувати її не вдалося.

«Весь цей час за її життя боролися медики, родина й небайдужі громадяни, які долучилися до збору коштів на лікування», – йдеться у повідомленні міськради.

Рідні дівчини подякували всім, хто підтримував їх у цей важкий час, і зазначили, що зібрані кошти буде передано на благодійність – для допомоги іншим дітям, які борються з тяжкими хворобами.

У міськраді наголошують, що ця трагедія – не поодинокий випадок. Нещодавно ще один підліток отримав серйозні опіки на маршруті «Київ–Козятин», а в Бучанській громаді школярка випала з електрички.

«Залізниця – не місце для ігор, фото чи ризикованих розваг. Закликаємо батьків терміново провести з дітьми профілактичні бесіди щодо безпеки та наголосити, що навіть найменша необережність може призвести до трагедії», – наголосили у міськраді.

Нагадаємо, на Київщині 9 травня на залізничному вокзалі у Бучі 14-річну дівчину уразило струмом. У цей час неповнолітня перебувала на даху потяга. Підлітка з опіками госпіталізували.

За великодні вихідні сталися два нових випадки враження підлітків електричним струмом на вагонах. Обом – по 13 років.

13 березня на станції «Київ-Волинський» 12-річний хлопчик виліз на вагон електрички й на даху його вдарило струмом, тіло охопило полум'я. За словами очевидців, чоловіки намагалися врятувати підлітка, поливали з вогнегасника до приїзду рятувальників. Хлопця з тяжкими опіками госпіталізували. Згодом стало відомо, що 12-річний підліток помер у лікарні.  

Раніше повідомлялося, що в Одесі підлітка смертельно уразило струмом на даху електропотяга. 9 березня, ввечері біля залізничної станції на Балтській дорозі двоє хлопців піднялися на нерухомий потяг, де їх вдарило струмом. Один із них загинув, другому надається допомога.  

Теги: Буча дитина смерть потяг

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