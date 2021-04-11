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    У Києві горів приватний будинок

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    За попередніми даними, постраждалих немає - У Києві горів приватний будинок

    За попередніми даними, постраждалих немає

    Фото ВартовіЕспресо

    На столичній Дарниці пожежники загасили будинок

    В Києві на вулиці Здолбунівській, що у Дарницькому районі, у ніч з 10 на 11 квітня 2021 року горів приватний будинок.

    Про це розповідають ВартовіЕспресо.

    Рятувальники 24-ї пожежно-рятувальної частини оперативно прибули на місце пригоди та швидко локалізували загоряння.

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    У Києві горів приватний будинок
    У Києві горів приватний будинок
    У Києві горів приватний будинок
    У Києві горів приватний будинок
    Фото ВартовіЕспресо

    За попередніми даними, постраждалих немає.

    Причини загоряння з’ясовує слідчо-оперативна група.

    Нагадаємо, 8 квітня у Дарницькому районі на вулиці Євгена Харченка, 27 сталась пожежа у квартирі, через що з будинку евакуювали 10 людей. Загоряння сталося в квартирі на 5 поверсі 5-поверхового житлового будинку, з загрозою розповсюдження вогню на сусідні квартири. У ході гасіння пожежі з сусідніх квартир було виведено на безпечну відстань 10 людей.

    Тим часом під час гасіння пожежі, що виникла у Святошинському районі столиці, вогнеборці знайшли тіло господаря квартири без ознак життя. Як говориться в повідомленні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві, у неділю, 4 квітня, о 06:18 до столичної Служби порятунку 101 надійшла інформація про пожежу по пр. Перемоги, 127, що у Святошинському районі столиці.

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    Теги: пожежа Київ рятувальники будинок
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