У Києві горів приватний будинок
За попередніми даними, постраждалих немає
На столичній Дарниці пожежники загасили будинок
В Києві на вулиці Здолбунівській, що у Дарницькому районі, у ніч з 10 на 11 квітня 2021 року горів приватний будинок.
Про це розповідають ВартовіЕспресо.
Рятувальники 24-ї пожежно-рятувальної частини оперативно прибули на місце пригоди та швидко локалізували загоряння.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Причини загоряння з’ясовує слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, 8 квітня у Дарницькому районі на вулиці Євгена Харченка, 27 сталась пожежа у квартирі, через що з будинку евакуювали 10 людей. Загоряння сталося в квартирі на 5 поверсі 5-поверхового житлового будинку, з загрозою розповсюдження вогню на сусідні квартири. У ході гасіння пожежі з сусідніх квартир було виведено на безпечну відстань 10 людей.
Тим часом під час гасіння пожежі, що виникла у Святошинському районі столиці, вогнеборці знайшли тіло господаря квартири без ознак життя. Як говориться в повідомленні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві, у неділю, 4 квітня, о 06:18 до столичної Служби порятунку 101 надійшла інформація про пожежу по пр. Перемоги, 127, що у Святошинському районі столиці.