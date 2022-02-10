Ярославський каже, що спав під час смертельної аварії

На уточнення щодо того, де був кортеж, поки бізнесмен спав, Ярославський запропонував: «Запитайти кортежу»

Олігарх не підтвердив, але і не спростував інформацію, що до аварії причетний автомобіль його кортежу

Бізнесмен Олександр Ярославський заявив, що спав вдома у той момент, коли трапилася смертельна ДТП. Про це він сказав у коментарі харківському виданню «Об’єктив».

«Я спав удома і вранці тільки дізнався про це (ДТП, – ред), – заявив олігарх.

Водночас Ярославський не підтвердив, але і не спростував інформацію, що до аварії причетний автомобіль його кортежу.

На запитання, чи належать автомобілям його кортежу номера 0018, повідомив, що «не слідкує за своїми номерами».

На запитання: «Як ви загалом можете прокоментувати це і чи був на цій трасі ваш кортеж», Ярославський відповів: «Ніяк».

На уточнення щодо того, де був кортеж, поки бізнесмен спав, Ярославський запропонував: «Запитайти кортежу».

Як відомо, поліція кличе на допит Ярославського, який вже міг втекти з країни.

Сьогодні ЗМІ повідомили, що бізнесмен Олександр Ярославський, авто з кортежу якого, за даними ЗМІ, вночі збило на смерть людину, полетів з Харкова до Лондона.

Варто зазначити, що ще кілька днів тому олігарх хизувався своїм здоров'ям та пірнав у крижану воду. Ярославський занурився тричі, попередньо перехрестившись. До свого посту він прикріпив хештег #Металіст_здоровий_образ_життя.

фото з Facebook Ярославського

Водночас Православна церква України неодноразово підкреслювала, що купання не «змиває» гріхів. Для очищення від них існують сповідь та інші таїнства.

Раніше стало відомо, що у ніч на 10 лютого на трасі Чугуїв-Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка. На місці ДТП, за інформацією ЗМІ, знайшли автомобільні номери з кортежу президента харківського футбольного клубу «Металіст» Олександра Ярославського.

За даними журналістів, є свідки, які бачили, як увечері кортеж Ярославського виїжджав з Харкова (Ярославський працює у Харкові і мешкає у Мартовому – ред.).

Нещодавно мільйонер Ярославський завзято пірнув у крижану воду.

Олександр Ярославський – власник інвестиційної групи DCH. Вперше став президентом футбольного клубу «Металіст» 2005 року, 2012-го продав його Сергію Курченку. Знову президентом клубу бізнесмен став у 2021 році. Новий «Металіст» є ребрендингом ФК «Метал». Також бізнесмену належить харківський регбійний клуб «Олімп» (Харків).

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