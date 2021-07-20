У Дніпрі неповнолітні дівчата влаштували бійку через хлопця

Підлітки влаштували жорстоку бійку посеред вулиці

У Дніпрі сталася бійка між неповнолітніми дівчатами. Конфлікт нібито виник через хлопця.

Дівчатам на вигляд років по 16. Вони лежали на асфальті та тримали одна одну за волосся. Відео опублікували у телеграм «Х***ий Дніпро».

Одна дівчина почала бити іншу по обличчю руками, а потім – ногою по спині. Під час бійки лунала лайка. Очевидці не поспішали розбороняти дівчат. Одна зі свідків навіть вдарила по спині учасницю бійки.

Бійку очевидці знімали на відео.

Раніше у місті Біла Церква Київської області дві дівчини побили 13-річну знайому. Розправу дівчата зняли на відео.

У Харкові поліціянти затримали малолітнього, який по-звірячому побив 13-літню дівчинку.

Нагадаємо, недавно у Дніпрі невідомі жорстоко побили місцеву правозахисницю Наталію Ешонкулову. У жінки зламаний ніс і вибиті зуби. За словами жінки, вона вижила завдяки сусідці, яка налякала зловмисників.

Читайте також: