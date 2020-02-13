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    На Київщині надзвичайники врятували лебедів, що примерзли до криги (фото)

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    Двоє лебедів примерзли до криги - На Київщині надзвичайники врятували лебедів, що примерзли до криги (фото)
    Двоє лебедів примерзли до криги
    Фото: ДСНС

    Допомога лебедям знадобилася на річці Рось

    У четвер, 13 лютого, о 10:12 до оперативно-диспетчерської служби Володарського району надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога лебедям, які примерзли до криги.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    До місця виклику було направлено черговий караул 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Володарка.

    По прибуттю рятувальники вивільнили двох лебедів, які сиділи майже непорушно в кризі.

    Завдяки надзвичайникам, замість загибелі, лебеді отримали свободу та життя.

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    На Київщині надзвичайники врятували лебедів, що примерзли до криги (фото)
    На Київщині надзвичайники врятували лебедів, що примерзли до криги (фото)

    Як повідомлялося, 9 лютого на Київщині рятувальники провели спецоперацію з порятунку лебедів.

    ДСНС Київщина рятувальники птахи
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