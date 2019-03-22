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    На Київщині неповнолітній викрав авто і розбив його вщент

    • Розсилка
    На Київщині неповнолітній викрав авто і розбив його вщент

    Автомобіль після ДТП ремонту не підлягає

    На Київщині 16-річний мешканець села Демидів Вишгородського району викрав автомобіль і скоїв на ньому ДТП. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Отримавши повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, працівники поліції виїхали за адресою, але винуватець аварії зник з місця пригоди. Тим часом до поліції від власника авто Volkswagen надійшло повідомлення про викрадення зазначеного транспортного засобу.

    «У ході оперативно-розшукових заходів було встановлено особу, яка керувала транспортним засобом на момент ДТП. Ним виявився раніше судимий 16-річний мешканець села Демидів Вишгородського району, з неблагополучної родини, який не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з електроопорою, чим наніс значної матеріальної шкоди власнику автомобіля, оскільки сам транспортний засіб після скоєння ДТП ремонту не підлягає», - розповіли в поліції.

    Свій вчинок юнак пояснив бажанням розважитися.

    Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

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