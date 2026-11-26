Пожежа, спричинена ворожою атакою на столицю у ніч на 26 листопада 2026 року

У ніч на 26 листопада російські війська атакували Деснянський район Києва, внаслідок чого постраждали семеро людей. Рятувальники вже ліквідували всі пожежі, спричинені обстрілом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Уночі ворог атакував Деснянський район столиці фото: ДСНС Києва

За даними надзвичайників, зафіксовано влучання та пошкодження на двох локаціях:

за однією адресою виникли пожежі та руйнація в нежитлових будівлях;

на іншій локації також горіли нежитлові споруди, є руйнування.

Унаслідок атаки травмовано сімох мешканців – усіх постраждалих передали медикам. Крім того, рятувальники евакуювали чотирьох людей, серед яких двоє дітей.

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Рятувальники гасять пожежі у Києві після ворожої ракетної атаки у ніч на 26 листопада фото: ДСНС Києва

Наразі всі загоряння, спричинені ворожими обстрілами, повністю ліквідовані.

Нагадаємо, увечері 25 листопада російські терористи вдарили по Києву балістичними ракетами. Унаслідок цього постраждали люди.