Нічна атака на Київ: рятувальники показали кадри з місць пожеж у Деснянському районі (фото)
Уночі ворог атакував Деснянський район столиці
У ніч на 26 листопада російські війська атакували Деснянський район Києва, внаслідок чого постраждали семеро людей. Рятувальники вже ліквідували всі пожежі, спричинені обстрілом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.
За даними надзвичайників, зафіксовано влучання та пошкодження на двох локаціях:
- за однією адресою виникли пожежі та руйнація в нежитлових будівлях;
- на іншій локації також горіли нежитлові споруди, є руйнування.
Унаслідок атаки травмовано сімох мешканців – усіх постраждалих передали медикам. Крім того, рятувальники евакуювали чотирьох людей, серед яких двоє дітей.
Наразі всі загоряння, спричинені ворожими обстрілами, повністю ліквідовані.
Нагадаємо, увечері 25 листопада російські терористи вдарили по Києву балістичними ракетами. Унаслідок цього постраждали люди.
Коментарі — 0