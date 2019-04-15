На Київщині невідомі застрелили голову фермерського господарства



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Місце вбивства чоловіка у Фастові Фото: Нацполіція

На тілі чоловіка виявлено декілька отворів від куль

14 квітня опівночі в місті Фастів на Київщині було виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.

На місці події працювали керівництво Головного управління поліції Київщини, працівники прокуратури області, слідчо-оперативна група Фастівського відділу поліції, криміналістична лабораторія, кінологи. Під час огляду місця злочину поліцейські виявили та вилучили речові докази. Про це повідомляє прес-служб ГУ Нацполіції в Київській області.

Загиблим виявився 42-річний місцевий житель, голова одного з фермерських господарств.

Тіло чоловіка, на якому фахівці виявили декілька отворів від куль, направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до даного злочину, розглядаються різні версії вбивства.