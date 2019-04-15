  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині невідомі застрелили голову фермерського господарства

    • Розсилка
    Місце вбивства чоловіка у Фастові - На Київщині невідомі застрелили голову фермерського господарства
    Місце вбивства чоловіка у Фастові
    Фото: Нацполіція

    На тілі чоловіка виявлено декілька отворів від куль

    14 квітня опівночі в місті Фастів на Київщині було виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.

    На місці події працювали керівництво Головного управління поліції Київщини, працівники прокуратури області, слідчо-оперативна група Фастівського відділу поліції, криміналістична лабораторія, кінологи. Під час огляду місця злочину поліцейські виявили та вилучили речові докази. Про це повідомляє прес-служб ГУ Нацполіції в Київській області.

    Загиблим виявився 42-річний місцевий житель, голова одного з фермерських господарств.

    Читайте також

    Тіло чоловіка, на якому фахівці виявили декілька отворів від куль, направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Київщині невідомі застрелили голову фермерського господарства
    На Київщині невідомі застрелили голову фермерського господарства
    На Київщині невідомі застрелили голову фермерського господарства

    За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до даного злочину, розглядаються різні версії вбивства.  

    Читайте також
    прокуратура зброя вбивство Київщина поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ