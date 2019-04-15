Поліція затримала двох жителів Хмільника за підозрою у вбивстві жінки



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У річці Південний Буг було виявлено тіло жінки

У Хмільнику працівники поліції затримали двох чоловіків, які обгруновано підозрюються у вбивстві 35-річної місцевої жительки. Аби приховати сліди злочину, зловмисники винесли з будинку тіло потерпілої та кинули його у річку.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

14 квітня до поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів, що неподалік від берега річки Південний Буг виявлено тіло жінки.

Як розповів начальник Хмільницького відділення поліції Дмитро Руденко, потерпілою виявилась 35-річна місцева мешканка. На тілі потерпілої виявлені численні рани та рубані рани голови. Ретельно оглянувши місце, де знайдено тіло загиблої, працівники поліції виявили сліди крові, які привели до одного з домогосподарств. Під час його огляду працівники поліції виявили речові докази, які засвідчили про те, що вбивство сталось тут.

Закривавлена сокира, підлога, ганчірки та одяг двох чоловіків, які знаходились у будинку вказували на їх причетність до злочину.

Чоловіки зізнались, що напередодні вони разом з потерпілою розпивали спиртні напої. Під час застілля між одним з них та жінкою через алкоголь виник конфлікт, під час якого чоловік кілька разів вдарив свою чаркувальницю сокирою. Аби приховати сліди злочину, вночі чоловіки винесли тіло потерпілою до річки.

Зловмисники віком 33 та 35 років затримані у процесуальному порідку за підозрою у вчиненні злочину. Обидва вони притягувались до кримінальної відповідальності за крадіжки та наркозлочини.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене групою осіб). За таке правопорушення передбачено до 15 років ув’язнення. Зараз вирішується питання про оголошення їм про підозру.