У ГПУ підтвердили: Україна передала РФ підозрюваного у вбивстві головреда Forbes



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Магомед Дукузов також є обвинуваченим за вчинення злочину в Україні

Україна прийняла рішення про видачу з відстрочкою Росії Магомеда Дукузова, обвинуваченого у вбивстві головного редактора російського видання журналу Forbes Пола Хлєбнікова. Про це повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України, передає «УНН»

«Ми прийняли рішення про видачу з відстрочкою, оскільки він (Дукузов, - ред.) також є обвинуваченим за вчинення злочину в Україні, справа щодо нього зараз у суді», - повідомили в прокуратурі.

У той же час на запитання журналіста щодо 22 осіб, включаючи Дукузов, що Україна нібито погодилася передати Росії, правоохоронці підкреслили, що кожен випадок індивідуальний, зазначивши при цьому, що, якщо Україна видала громадянина іншій країні - означає всі судові процеси щодо цієї людини в державі завершені і рішення вступило в законну силу.

Пол Хлєбніков



Головний редактор російської версії Forbes Пол Хлєбніков був застрелений в Москві 9 липня 2004 року на виході з редакції. У справі про його вбивство звинуватили уродженців Чечні Казбека Дукузов і Мусу Вахаєва, а також нотаріуса Фаїла Садретдінова, який, як стверджувалося, найняв їх для вчинення злочину.

У 2006 році підозрювані були виправдані присяжними. Пізніше Верховний суд Росії скасував цей вирок і направив справу на новий розгляд, проте до того моменту Казбек Дукузов і Муса Вахаєв вже зникли. Садретдінов був засуджений по іншій справі і звільнився в 2011 році.

Колишній віце-прем'єр Чечні Яків Сергунін був убитий в 2004 році в центрі Москви за два тижні до Хлєбнікова. Чиновника називали правою рукою Ахмада Кадирова, слідство вважає, що він міг бути джерелом Хлєбнікова для матеріалів про корупцію в Чечні.