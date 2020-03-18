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    Новини

    На Київщині незаконно вирубали ліс (фото)

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    Поліцейські&nbsp;<span lang="UK">зупинили вантажівку зі спиляною деревиною</span> - На Київщині незаконно вирубали ліс (фото)
    Поліцейські зупинили вантажівку зі спиляною деревиною
    Фото: Нацполіція

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконної порубки лісу на Київщині

    Днями працівники сектора реагування патрульної поліції Переяслав-Хмельницького району поблизу с. Єрківці зупинили вантажівку зі спиляною деревиною. Водій не надав поліцейським жодних дозвільних документів на порубку та транспортування.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила 18 дерев породи дуб як речовий доказ.

    Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

    Триває досудове розслідування.

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    На Київщині незаконно вирубали ліс (фото)
    На Київщині незаконно вирубали ліс (фото)

    Нещодавно до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в м. Ірпінь під Києвом невідомі особи здійснюють підготовчі роботи для будівництва. Інформація підтвердилася. Поліцейські виявили факт незаконної порубки 60 сосен на земельних ділянках.

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