На Київщині очікуються масштабні відключення електроенергії: адреси

Без світла залишаться багато населених пунктів

Причиною відключень стануть ремонтні роботи та виконання приєднання клієнтів

У Київській області 19 січня заплановані масові відключення світла в низці населених пунктів. Про це повідомляє офіційний сайт компанії-постачальника ДТЕК «Київські регіональні електромережі».

Відомо, що причиною відключень стануть ремонтні роботи та виконання приєднання клієнтів. Без світла сидітимуть мешканці Бучі, Білої Церкви, Козина, Українки, Обухова та інших населених пунктів.

Повний список адрес відключення світла на Київщині 19 січня можна подивитись за посиланням.

Раніше мер Кличко розповів, чи будуть віялові відключення світла у Києві.

Нагадаємо, Білорусь почала експорт електроенергії в Україну. 6 листопада електроенергія почала надходити в українську енергосистему.

Раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

Як відомо, через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.