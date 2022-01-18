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    Економіка та фінанси

    Україна збільшила споживання електроенергії: міністр назвав причину

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    Споживання електроенергії цього опалювального сезону зросло щонаайменше на 6%, а споживання газу зменшилося - Україна збільшила споживання електроенергії: міністр назвав причину
    Споживання електроенергії цього опалювального сезону зросло щонаайменше на 6%, а споживання газу зменшилося
    фото з відкритих джерел

    Міністр енергетики заспокоює: Україна має резерв для покриття пікових навантажень

    В Україні через зниження добової температури збільшилося споживання електроенергія. Водночас Україна має необхідні резерви для покриття пікових споживань електроенергії, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

    Енергосистема працює стабільно і покриває необхідну кількість електроенергії, що потрібна споживачам, каже міністр.

    «Ми бачимо, як і раніше, що споживання електричної енергії збільшується. Якщо, наприклад, взяти вчорашній день, то на піки доходило до 23 тис. мВт. Тому насправді, ми маємо необхідний резерв для того, щоб покривати ще більші піки в споживанні електроенергії. Зокрема станом на зараз ми маємо більше 2,5 тис. мВт резерву ГЕС, ГАЕС та ТЕС. Крім того, мамо близько 900 мВт резерву атомної генерації», – заявив Галущенко.

    Він зазначив, що другий місяць поспіль відбувається стабільне накопичаення вугілля на складах. На сьогодні, з його слів, вугілля на складах на 26% більше, ніж минулого опалювального сезону.

    Міністр нагадав, що Україна диверсифікувала джерела постачання вугілля, і наразі імпорт відбувається в основному морським шляхом.

    «Ми розрахували можливі додаткові навантаження на енергосистему, які ми спокійно зможемо покрити, маючи відповідний резерв генеруючих потужностей», – додав урядовець.

    Раніше він наголосив, що споживання електроенергії цього опалювального сезону у порівнянні з попереднім зросло на 6%.

    «Відбувається суттєве збільшення споживання електричної енергії. Якщо порівнювати з минулим опалювальним сезоном, то споживання електроенергії зросло приблизно на 6%», – сказав Галущенко.

    При цьому приблозно на 5-6% знизилося споживання природного газу.

    За словами міністра, наразі основне навантаження в енергосистемі несе атомна генерація – у 2021 році її частка в енергобалансі зросла до 55% у порівнянні із 51% станом на 2020-ий. Теплова генерація займає близько 29-30%, гідрогенерація – близько 7-8% у балансі.

    «Атомна генерація має резерв більше 1 тис. МВт, теплова генерація - близько 500 МВт, ГЕС – близько 2 тис. МВт. Тобто, резерв потужності в енергосистемі наявний», – наголосив міністр.

    Як повідомлялося, у 2021 році виробництво електроенергії в Україні становило 156,576 млрд кВт-годин, що на 5,8% більше, ніж за 2020-ий. Основну частку в загальному виробництві електроенергії торік мали АЕС – 55,1%. Частка ТЕС та ТЕЦ склала 29,3%, ГЕС та ГАЕС – 6,7%. Частка виробництва електроенергії з відновлюваних джерел становить 8%.

    Раніше повідомлялося, що запаси вугілля на ТЕС вперше за опалювальний сезон перевищили показник минулого року.

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    Теги: ТЕС міністр вугілля опалювальний сезон ТЕЦ електроенергія АЕС Україна Герман Галущенко
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    Україна збільшила споживання електроенергії: міністр назвав причину