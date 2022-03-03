Фінансова паніка у Росії. Центробанк продовжує опускати рубль

Долар вище на 8 рублів, євро – на 9 з гаком

Центробанк установив курси валют на п'ятницю, 4 березня. Офіційний курс долара – 111,7564 руб., Що на 8 руб. 50,77 коп. вище за попередній показник. Про це повідомляється на сайті Центрального банку Російської Федерації.

Євро за курсом ЦП виріс на 9 руб. 46,17 коп. – до 124,0161 руб.

Нагадаємо, валютна паніка. Росія запроваджує драконівські правила на покупку доларів та євро.

Раніше, Європейський союз офіційно відключає сім російських банків міжнародної системи платежів SWIFT. Про це повідомляє Reuters.

Банкам дали 10 днів на згортання SWIFT-операцій. Повідомляється, що протягом 10 днів свої операції мають згорнути банк ВТБ (другий за величиною в Росії), банк «Відкриття», «Новікомбанк», «Промзв'язокбанк», «Банк Росія», «Совкомбанк» та ВЕБ. Банки із цього списку обрані на основі зв'язків із російською державою. Державні банки давно під санкціями. «Сбербанк» та «Газпромбанк» не були включені до списку, оскільки вони є основними каналами розрахунків за російські нафту та газ.

Крім того, європейським юридичним та фізичним особам заборонено брати участь у будь-яких майбутніх проєктах Фонду прямих інвестицій, санкції на який раніше вже наклали Британія та США.