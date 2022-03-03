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    Вінниччина лякає окупантів бордами (фото)

    У Вінницькій області розмістили дуже чітку інформацію для росіян - Вінниччина лякає окупантів бордами (фото)
    У Вінницькій області розмістили дуже чітку інформацію для росіян
    фото з відкритих джерел

    Вінничани «окреслили траєкторію», де чекають окупантів та вказали, в якому напрямку їм їхати

    Вінниччина поповнила ряди областей, які розмістили на своїй території борди з «напрямком» доріг, аби налякати ворога. Замість вказівників населених пунктів у Вінницькій області подбали про інформацію для росіян. Вінничани написали ворогу, куди йому треба йти та їхати.

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    Вінниччина лякає окупантів бордами (фото)
    Вінниччина лякає окупантів бордами (фото)
    Вінниччина лякає окупантів бордами (фото)
    Вінниччина лякає окупантів бордами (фото)
    Вінниччина лякає окупантів бордами (фото)

    «Россияне! добро пожаловать в АД», «русский солдат иди на х*й», «русский корабль иди на х*й».

    Окрім того, вінничани надрукували тисячі наліпок російською мовою «русские окупанты идите на х!й», які безкоштовно роздають всім бажаючим на блок постах після перевірки авто.

    Такі ж «напрямки руху» росіянам будуть на бордах вздовж доріг Вінниччини.

    «До нас почали звертатися власники типографій, що можуть друкувати. На сьогоднішній день ми маємо погоджених близько сімдесяти білбордів. Люди зараз збираються. Є техніка, вишки, які нам надали також друзі», розповів активіст Роман Затайдух.

    Нагадаємо, що в центрі Вінниці поліція затримала переселенку з Донецька, яка в центрі міста здійснювала пропагандистську роботу, агітуючи за окупантів.

    Теги: війна Вінниця українці активісти Україна #stoprussia
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    Вінниччина лякає окупантів бордами (фото)