Вінниччина лякає окупантів бордами (фото)

У Вінницькій області розмістили дуже чітку інформацію для росіян

Вінничани «окреслили траєкторію», де чекають окупантів та вказали, в якому напрямку їм їхати

Вінниччина поповнила ряди областей, які розмістили на своїй території борди з «напрямком» доріг, аби налякати ворога. Замість вказівників населених пунктів у Вінницькій області подбали про інформацію для росіян. Вінничани написали ворогу, куди йому треба йти та їхати.

«Россияне! добро пожаловать в АД», «русский солдат иди на х*й», «русский корабль иди на х*й».

Окрім того, вінничани надрукували тисячі наліпок російською мовою «русские окупанты идите на х!й», які безкоштовно роздають всім бажаючим на блок постах після перевірки авто.

Такі ж «напрямки руху» росіянам будуть на бордах вздовж доріг Вінниччини.

«До нас почали звертатися власники типографій, що можуть друкувати. На сьогоднішній день ми маємо погоджених близько сімдесяти білбордів. Люди зараз збираються. Є техніка, вишки, які нам надали також друзі», — розповів активіст Роман Затайдух.

Нагадаємо, що в центрі Вінниці поліція затримала переселенку з Донецька, яка в центрі міста здійснювала пропагандистську роботу, агітуючи за окупантів.