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    На Київщині пенсіонер ледь не вбив сусіда косою

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    Чоловік під час сварки із сусідом схопив косу - На Київщині пенсіонер ледь не вбив сусіда косою
    Чоловік під час сварки із сусідом схопив косу
    Фото: Нацполіція

    Поліція затримала 75-річного чоловіка

    У середу, 24 липня, до поліції надійшло повідомлення від жінки, що у с. Микуличі Бородянського району її чоловік б’ється з сусідом, у руках якого коса.

    Виїздом поліції на місце події встановлено, що між двома місцевими жителями сталася бійка, тоді, 75-річний чоловік схопив косу і наніс удар в голову опоненту. Потерпілому вдалося відштовхнути нападника та вихопити косу. 65-річного чоловіка із різаною раною голови доставлено до Бородянської районної лікарні. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Нападника затримала поліція в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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    Відомо, що конфлікти між сусідами траплялися регулярно. Чоловіки неодноразово скаржилися поліції один на одного.

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    На Київщині пенсіонер ледь не вбив сусіда косою
    На Київщині пенсіонер ледь не вбив сусіда косою

    У зв’язку з цим правопорушенням відкрито кримінальне провадження за ст. 15 ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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