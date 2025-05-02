У Монако затримано сина експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва за підозрою у легалізації майна
СБУ: Затриманий до початку повномасштабної війни допоміг своєму батьку привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам
Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили схему розкрадання активів АТ «Мотор Січ». Як встановило розслідування, фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за $650 млн. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ та Офіс Генпрокурора.
Правоохоронці не називають імен підозрюваних, але з матеріалів справи стає зрозуміло, що йдеться про колишнього нардепа, експрезидента корпорації «Мотор Січ», конструктора Вячеслава Богуслаєва та його сина Олександра Богуслаєва.
За результатами роботи спільної української слідчої групи, правоохоронних органів Князівства Монако та Французької Республіки в Монако затримано сина експрезидента «Мотор Січі», який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів промислового гіганта.
«Відповідно до матеріалів провадження затриманий до початку повномасштабної війни допоміг своєму батьку привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам. Для реалізації оборудки на той час керівник «Мотор Січі» організував інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизив вартість її акцій», – пояснюють в СБУ.
Правоохоронці додають, що потім він придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і згодом передав більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син.
«Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх зарубіжним компаніям, а отримані прибутки використали для придбання елітної нерухомості на території ЄС. У ході міжнародного розслідування проведено одночасні обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі», – йдеться у повідомленні.
Слідчі Служби безпеки повідомили сину експрезидента «Мотор Січі» про підозру. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також нову підозру отримав «ексочільник Мотор Січі», який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з РФ. Його злочини додатково кваліфіковано за декількома статтями Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) задовольнив позов Мін'юсту про стягнення у дохід держави активів експрезидента «Мотор Січі» Вячеслава Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка.
Згідно із поданням Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення активів, у Богуслаєва та Кононенка, серед іншого конфіскують: понад 30 обʼєктів нерухомого майна (житлових і нежитлових приміщень, земельних ділянок); кілька сотень мільйонів гривень; вогнепальну зброю.
До слова, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 25 червня підтвердила рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва, зокрема Мотор-Банку.
23 жовтня 2022 року Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. 18 жовтня СБУ поінформувала, що спільно з Офісом генпрокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо Богуслаєва.
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