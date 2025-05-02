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У Монако затримано сина експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва за підозрою у легалізації майна

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Монако затримано сина експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва за підозрою у легалізації майна
У ході міжнародного розслідування проведено обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі у Монако
фото: СБУ

СБУ: Затриманий до початку повномасштабної війни допоміг своєму батьку привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили схему розкрадання активів АТ «Мотор Січ». Як встановило розслідування, фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за $650 млн. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ та Офіс Генпрокурора.

Правоохоронці не називають імен підозрюваних, але з матеріалів справи стає зрозуміло, що йдеться про колишнього нардепа, експрезидента корпорації «Мотор Січ», конструктора Вячеслава Богуслаєва та його сина Олександра Богуслаєва.

У Монако затримано сина експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва за підозрою у легалізації майна фото 1
фото: Офіс генпрокурора

За результатами роботи спільної української слідчої групи, правоохоронних органів Князівства Монако та Французької Республіки в Монако затримано сина експрезидента «Мотор Січі», який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів промислового гіганта.

«Відповідно до матеріалів провадження затриманий до початку повномасштабної війни допоміг своєму батьку привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам. Для реалізації оборудки на той час керівник «Мотор Січі» організував інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизив вартість її акцій», – пояснюють в СБУ.

Правоохоронці додають, що потім він придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і згодом передав більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син.

«Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх зарубіжним компаніям, а отримані прибутки використали для придбання елітної нерухомості на території ЄС. У ході міжнародного розслідування проведено одночасні обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі», – йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили сину експрезидента «Мотор Січі» про підозру. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також нову підозру отримав «ексочільник Мотор Січі», який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з РФ. Його злочини додатково кваліфіковано за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) задовольнив позов Мін'юсту про стягнення у дохід держави активів експрезидента «Мотор Січі» Вячеслава Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка.

Згідно із поданням Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення активів, у Богуслаєва та Кононенка, серед іншого конфіскують: понад 30 обʼєктів нерухомого майна (житлових і нежитлових приміщень, земельних ділянок); кілька сотень мільйонів гривень; вогнепальну зброю.

До слова, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 25 червня підтвердила рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва, зокрема Мотор-Банку.

23 жовтня 2022 року Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. 18 жовтня СБУ поінформувала, що спільно з Офісом генпрокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо Богуслаєва.

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Теги: розслідування Мотор Січ В'ячеслав Богуслаєв

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