Трамп розпорядився розслідувати імпорт важливих мінералів

Трамп підписав указ про розслідування мит на важливі корисні копалини

США перевірять мита на стратегічні копалини

Президент США Дональд Трамп підписав указ про початок розслідування щодо імпорту критично важливих мінералів, таких як: кобальт, нікель, уран, мідь та рідкоземельні елементи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Розслідування має на меті оцінити, чи загрожує імпорт цих матеріалів національній безпеці США.

Цей крок спрямований на зменшення залежності США від іноземних постачальників, особливо Китаю, який домінує на світовому ринку рідкоземельних металів.

Трамп заявив, що надмірна залежність від імпорту цих ресурсів створює серйозну загрозу для оборонної готовності та економічної стійкості країни.

Указ передбачає можливе введення тарифів з метою зменшення цієї залежності, особливо від Китаю, який наразі домінує на ринку переробки критичних мінералів.

Нагадаємо, Трамп має шанси програти у торговельній війні проти Китаю. На думку експертів, по-перше, у світі усвідомили ненадійність США під проводом Трампа. По-друге, зовнішня політика країни стала критично залежною від ринку державного боргу.

До слова, влада КНР ухвалила рішення про призупинення в умовах торгової війни зі США експорту деяких рідкісноземельних металів і магнітів, що може негативно позначитися на світовій автомобільній, напівпровідниковій та аерокосмічній промисловості.

Також дипломатам КНР доручено розробити кампанію проти торгівельної політики США.