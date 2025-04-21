Справу про неякісні аптечки для ЗСУ скеровано до суду: що загрожує обвинуваченим

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років

За даними ДБР, через постачання неякісної продукції державі завдано збитків на понад 18 млн грн

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України завершили досудове розслідування щодо посадовців однієї з військових частин Київської області та трьох приватних підприємців, які організували постачання неякісних аптечок для ЗСУ. Справу скерували до суду. Як передає «Главком», про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, у 2022 році військова частина уклала три договори з підприємцями на постачання 8 тис. 690 індивідуальних аптечок. Протягом травня-вересня аптечки були поставлені, однак мали суттєві недоліки.

Згідно з висновками експертизи, аптечки не відповідали встановленим стандартам, не містили обов’язкових компонентів, а частина препаратів була неналежної якості. Використання такої продукції могло становити загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців. Відповідальні службові особи – начальник складу та начальник сховища – не забезпечили належного контролю якості медичних засобів.

За даними ДБР, через постачання неякісної продукції державі завдано збитків на понад 18 млн гривень.

Підприємців обвинувачують у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, військових посадовців – у у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Суд наклав арешт на майно фігурантів справи задля забезпечення відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки повідомили про підозру ексначальнику одного з військових навчальних центрів, начальнику медичної служби цього центру та восьми приватним підприємцям за фактом постачання неякісних військових аптечок. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Встановлено, що між навчальним центром та підприємцями було укладено вісім договорів на постачання 30 тис. 773 штук аптечок на загальну суму 58,5 млн грн. При цьому військові посадовці не проконтролювали якість поставлених аптечок», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, експертиза підтвердила, що аптечки не відповідають встановленим нормам, не мають належних компонентів, а наявні препарати – не належної якості. Таким чином застосування вмісту таких аптечок могло завдати шкоди здоров’ю захисниками.

До слова, Служба безпеки прийшла з обшуками до виробника аптечок для ЗСУ. Обшуки проводилися одночасно за шістьма адресами. Однин із засновників та директорів компаній ТОВ «Київгума» отримав підозру.