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40 млрд у тіні: ветеран, який претендує на посаду глави БЕБ, заявляє про масштабні втрати бюджету на паливі, тютюні й алкоголі

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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40 млрд у тіні: ветеран, який претендує на посаду глави БЕБ, заявляє про масштабні втрати бюджету на паливі, тютюні й алкоголі
Ігор Шепетін
фото з відкритих джерел

Шепетін пропонує діяти за логікою військових операцій

Щороку бюджет України втрачає понад 40 мільярдів гривень через тіньову економіку в трьох секторах – паливо, тютюн, алкоголь. Про це написав у своїй колонці ветеран російсько-української війни й кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки Ігор Шепетін. 

За його словами, Бюро економічної безпеки має зосередитись не на дрібних порушеннях, а ліквідовувати найприбутковіші схеми, що живлять тіньовий ринок. 

«Тіньова економіка – це не тільки втрачені податки, це й організована злочинність. Тут потрібні не допити малого бізнесу, а реальні спецоперації: виявлення, ліквідація інфраструктури та притягнення до відповідальності», – пише Шепетін.

Шепетін пропонує діяти за логікою військових операцій: спершу – розвідка, потім – удар по ключовим гравцям, і головне – утримання позиції, аби схема не відродилась наступного місяця.

Бюро має концентруватися не на дрібних порушеннях, а на великих схемах, пише ветеран. Там, де в тіні 7-10% ринку, – там втрачаються мільярди гривень. Що потрібно зробити? Виявити 3-4 найбільші схеми. Розплутати їх повністю. 

«Ми маємо ліквідовувати великі схеми, а не боротися з дрібними продавцями. Маємо не просто реагувати, а діяти першим номером. Тільки так ми виграємо – і БЕБ реально принесе до бюджету десятки мільярдів гривень», – резюмує Шепетін.

Ігор Шепетін, кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки України, ветеран російсько-української війни, полковник.

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Теги: Бюро економічної безпеки України бюджет ветеран

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