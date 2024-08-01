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Київські аптеки продавали фальсифіковані російські ліки: поліція викрила схему

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київські аптеки продавали фальсифіковані російські ліки: поліція викрила схему
У Києві продавали в аптеках фальсифіковані російські ліки – поліція викрила схему
фото: Нацполіція 

За даними поліції, деякі медпрепарати з ознаками фальсифікації продавались людям з онкологічними захворюваннями

У Києві поліція викрила схему реалізації фальсифікованих російських медпрепаратів, які продавалися і людям з онкозахворюваннями. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. 

«Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління припинили протиправну діяльність групи осіб, які реалізовували медикаменти контрабандного походження. Збут лікарських засобів російського виробництва, які потрапили на територію України протиправним шляхом, відбувався в низці аптек Києва», – зазначили правоохоронці.  

За даними поліції, деякі медпрепарати з ознаками фальсифікації продавались людям з онкологічними захворюваннями.

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У Києві продавали в аптеках фальсифіковані російські ліки - поліція викрила схему
фото: Національна поліція України 

Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями збуту та зберігання лікарських засобів, а також за місцями проживання фігурантів, вилучили медикаменти російського походження, гроші, «чорнові» записи, бухгалтерську документацію тощо.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження слідчі призначили кілька експертиз. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене.

Окрім цього, правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру директору аптеки та двом фармацевтам у Києві. За даними слідчих, фони налагодили збут фальсифікованих лікарських засобів та приховано переправляли їх з Росії та країн Близького Сходу в Україну.  Слідчі встановили, щоб ввезти в Україну фальсифікат, вони ховали його у замаскованих порожнинах власних авто і перетинали держкордон з території третіх країн. 

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Теги: Київ аптека поліція

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