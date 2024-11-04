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Тютюнова фабрика у Києві виготовляла підроблені сигарети відомих світових брендів (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Тютюнова фабрика у Києві виготовляла підроблені сигарети відомих світових брендів (фото)
Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ вилучили сигаретну лінію на одній з відомих тютюнових фабрик у Києві
фото: Бюро економічної безпеки

Виготовлені нелегально сигарети продавалися в Україні, а також контрабандним шляхом потрапляли до країн ЄС

В рамках досудового розслідування щодо низки підприємств тютюнової галузі, що налагодили виробництво необлікованої продукції, детективи Головного підрозділу детективів БЕБ вилучили сигаретну лінію на одній з відомих тютюнових фабрик у Києві. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки. 

Слідством встановлено, що підприємство, маючи ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів, спільно з підконтрольними компаніями налагодило виробництво фальсифікованих підакцизних товарів.

За висновками експертів, підроблені сигарети були виготовлені на тих же лініях, на яких вироблялась і офіційна продукція
За висновками експертів, підроблені сигарети були виготовлені на тих же лініях, на яких вироблялась і офіційна продукція
фото: Бюро економічної безпеки

Зазначається, що протягом тривалого часу службові особи товариства незаконно виготовляли сигарети як власних марок, так і відомих світових брендів. За висновками експертів, підроблені сигарети були виготовлені на тих же лініях, на яких вироблялась і офіційна продукція.

Детективи БЕБ вилучили промислове обладнання для виробництва, сортування та пакування сигарет. Його орієнтовна вартість становить 45 млн грн
Детективи БЕБ вилучили промислове обладнання для виробництва, сортування та пакування сигарет. Його орієнтовна вартість становить 45 млн грн

Надалі сигарети продавали на території України та постачали контрабандним шляхом до країн ЄС, де реалізували за готівку.

Детективи БЕБ провели низку обшуків складських, виробничих приміщень, місць реалізації та зберігання тютюнових виробів. В результаті вилучили промислове обладнання для виробництва, сортування та пакування сигарет. Його орієнтовна вартість становить 45 млн грн.

Нагадаємо, 18 жовтня співробітники Бюро економічної безпеки в результаті спецоперації в Києві та Київській області ліквідували підпільне виробництво рідин для електронних сигарет.  Загальна вартість вилученої контрафактної продукції оцінюється в майже 45 млн грн. За даними слідства, організована злочинна група обладнала на промислових потужностях цілий конвеєр з виробництва фальсифікованих рідин. Використовуючи сучасне обладнання, зловмисники виготовляли великі обсяги продукції, що повністю імітувала оригінальні рідини для електронних сигарет.

Раніше повідомлялося, що детективи БЕБ вилучили понад 4,7 млн євро готівки у постачальника харчування Міноборони. Повідомляється, що кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику  автомобіля, походження  цих грошей жінка пояснити не змогла. 

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Теги: прокурор тютюнові вироби розслідування Бюро економічної безпеки України виготовлення

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