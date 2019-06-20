На Київщині поліція розгорнула масштабний пошук зниклого два місяці тому студента (фото)



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До пошуків залучені кінологи зі службовими собаками Фото: Нацполіція

У пошуках задіяно поліцію, Нацгвардію, підрозділи ДСНС

Студент Немішаєвського агротехнічного коледжу зник у квітні цього року. Попередні спроби працівників місцевого відділу поліції знайти хлопця не дали результатів. Тому було прийнято рішення провести широкомасштабні пошуки.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

До встановлення місця перебування зниклого студента у Бородянському районі було задіяно не лише поліцейських, а й Нацгвардію, підрозділи ДСНС, водолазну службу, а також кінологів зі службовими собаками та місцеву громаду.

Територію, де хлопець ймовірно міг би перебувати, поділили на відповідні квадрати. Їх обстежували пошукові групи. Водолази перевіряли каскади озер. Загалом було залучено більш як 100 осіб.

Зник 20-річний студент після відпочинку у компанії студентів Немішаєвського агротехнічного коледжу. Молоді люди проводили дозвілля неподалік озера, розташованого на території цього навчального закладу. Як з’ясували правоохоронці, компанія розійшлася, а зниклий залишився, відмовившись їхати разом з усіма до гуртожитку. За 20 хвилин потому останній раз вийшов на зв’язок і зник.

По факту було відкрито провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Пошуки тривають.

Раніше повідомлялося, що у селищі Немішаєве Бородянського району продовжуються пошуки зниклого студента коледжу Юрія Гальченка. Він пропав 22 квітня.