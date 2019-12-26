На Київщині поліція затримала організатора вбивства учасника АТО (фото)
Поліція два роки розшукувала зловмисника
Поліція Київщини затримала кримінального злодія на прізвисько «Лощ», якого розшукувала упродовж двох років.
Затриманий - 47-річний уродженець Кагарлика. Чоловік неодноразово відбував покарання за скоєні злочини, мав вплив у кримінальному світі.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
У 2017 році в місті Кагарлик сталося вбивство учасника Антитерористичної операції на сході країни. Нападника, який наніс смертельні ножові поранення, поліція затримала одразу. Кримінальне провадження з обвинувальним вироком вже направлено до суду.
Його поплічнику, який був організатором цього нападу, вдалося втекти. Працівники Кагарлицького відділення поліції оголосили його в розшук і продовжували його пошуки.
Перебуваючи у розшуку, зловмисник вів конспіративний спосіб життя, постійно переховувався. Однак весь цей час він примудрявся тримати у страху жителів району і «кришувати» гральний бізнес.
Поліцейські затримали злодія у Білій Церкві.
Вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Міру запобіжного для нього обере суд.