На Київщині поліція затримала організатора вбивства учасника АТО (фото)



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Оперативники затримали злодія на прізвисько «Лощ» Фото: Нацполіція

Поліція два роки розшукувала зловмисника

Поліція Київщини затримала кримінального злодія на прізвисько «Лощ», якого розшукувала упродовж двох років.

Затриманий - 47-річний уродженець Кагарлика. Чоловік неодноразово відбував покарання за скоєні злочини, мав вплив у кримінальному світі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

У 2017 році в місті Кагарлик сталося вбивство учасника Антитерористичної операції на сході країни. Нападника, який наніс смертельні ножові поранення, поліція затримала одразу. Кримінальне провадження з обвинувальним вироком вже направлено до суду.

Його поплічнику, який був організатором цього нападу, вдалося втекти. Працівники Кагарлицького відділення поліції оголосили його в розшук і продовжували його пошуки.

Перебуваючи у розшуку, зловмисник вів конспіративний спосіб життя, постійно переховувався. Однак весь цей час він примудрявся тримати у страху жителів району і «кришувати» гральний бізнес.

Поліцейські затримали злодія у Білій Церкві.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Міру запобіжного для нього обере суд.