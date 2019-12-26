  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині поліція затримала організатора вбивства учасника АТО (фото)

    • Розсилка
    Оперативники затримали&nbsp;злодія на прізвисько &laquo;Лощ&raquo; - На Київщині поліція затримала організатора вбивства учасника АТО (фото)
    Оперативники затримали злодія на прізвисько «Лощ»
    Фото: Нацполіція

    Поліція два роки розшукувала зловмисника

    Поліція Київщини затримала кримінального злодія на прізвисько «Лощ», якого розшукувала упродовж двох років.

    Затриманий - 47-річний уродженець Кагарлика. Чоловік неодноразово відбував покарання за скоєні злочини, мав вплив у кримінальному світі.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    У 2017 році в місті Кагарлик сталося вбивство учасника Антитерористичної операції на сході країни. Нападника, який наніс смертельні ножові поранення, поліція затримала одразу. Кримінальне провадження з обвинувальним вироком вже направлено до суду.

    Його поплічнику, який був організатором цього нападу, вдалося втекти. Працівники Кагарлицького відділення поліції оголосили його в розшук і продовжували його пошуки.

    Перебуваючи у розшуку, зловмисник вів конспіративний спосіб життя, постійно переховувався. Однак весь цей час він примудрявся тримати у страху жителів району і «кришувати» гральний бізнес.   

    Поліцейські затримали злодія у Білій Церкві.

    Вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Міру запобіжного для нього обере суд.

    Національна поліція України кримінал вбивство учасники АТО Київщина злочин злочинець розшук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ