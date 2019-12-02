На Київщині поліція затримала озброєну банду «елітних» автокрадіїв (фото, відео)



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«Автопарк» зловмисників вміщував автомобілі Jaguar, Lexus, Range Rover та ін. Фото: Нацполіція

Зловмисники викрадали лише елітні дорогі автомобілі

Кримінальна поліція Київської області, департамент карного розшуку Нацполіції спільно зі слідчим управлінням та спецпідрозділами, під процесуальним керівництвом прокуратури регіону викрили організовану злочинну організацію, яка займалась викраденням автомобілів преміям-класу.

«Автопарк» зловмисників вміщував автомобілі Jaguar, Lexus, Land Rover та інші. Свою протиправну діяльність банда здійснювала у різних регіонах України. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці провели 15 невідкладних обшуків на Київщині та столиці, у Полтаві, Львові та інших населених пунктах України, за адресами проживання затриманих та місцями відстою викраденого автотранспорту.

Було вилучено спецтехніку для прописки ключів до авто, пристрої для відкриття та заведення автомобілів та пристрій для пошуку GPS маячків, а також номерні знаки, та дев’ять свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

Крім того, у зловмисників виявили зброю, набої та вибухові пристрої.

Затриманих осіб разом із вилученими речовими доказами доставлено до поліції для подальшого проведення слідчих дій та затримано в порядку ст. 208 КПК України. Зловмисникам буде оголошено про підозру, після цього буде обрано міру запобіжного заходу.

В ході проведення заходів вилучено та доставлено на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів шість автомобілів. Деякі з викрадених автомобілів затримали перед пропускним пунктом з тимчасово окупованою територією Криму.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та за ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.