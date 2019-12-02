Вбивство у Києві: депутат Соболєв їхав на авто фігуранта справи з фінансування тероризму



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За кермом Range Rover у момент вбивства дитини перебував бізнесмен та депутат Київської облради В’ячеслав Соболєв

Range Rover, у якому в неділю вбили трирічного сина бізнесмена Соболєва, записаний на фірму «ДонУкрПроектНІІ»

Автомобіль Range Rover, внаслідок обстрілу якого у центрі Києва загинула трирічна дитина, належить фірмі «ДонУкрПроектНІІ», яка фігурує у кримінальному провадженні правоохоронців щодо фінансування тероризму на Донбасі.

Про це повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на реєстр судових рішень

За даними журналістів, у зазначеної фірми депутат Київської облради В’ячеслав Соболєв орендує машину Range Rover 2013 року випуску, про що депутат сам вказує у своїй декларації.

Раніше «ДонУкрПроектНІІ» була зареєстрована у Донецьку, її засновником, за даними YouControl, був В'ячеслав Соболєв.

За даними слідства, «ДонУкрПроектНІІ» та низка інших фірм, до яких у минулому Соболєв теж мав безпосередній стосунок, використовували для легалізації коштів, які отримали від ведення незаконного бізнесу у «ЛНР» та «ДНР».

«З тексту судової ухвали випливає, що з лютого 2006 р. до січня 2017 р. ці компанії здійснили між собою фінансові операції на суму майже 678 млн грн. Серед таких фірм правоохоронці вказують, зокрема, й компанією з назвою «Обжора». В’ячеслав Соболєв володів нею до 2007 року», - пише ЗМІ.

Як відомо, мережа супермаркетів «Обжора» працювала на території Донецької області до 2014 року. За даними слідства, після захоплення бойовиками «ДНР» частини Донецької області компанія продовжила працювати.

Нагадаємо, у неділю ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толтого біля перехрестя з Тарасівською.

Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл.

В результаті обстрілу син депутата помер у кареті швидкої допомоги.

Куля потрапили дитині у голову. Загиблий був похресником Народної артистки України Ірини Білик.

Поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.