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    Поліція затримала підозрюваного у вбивстві столичного бізнесмена (фото, відео)

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    Затримання учасника банди, підозрюваної у вчиненні низки вбивств - Поліція затримала підозрюваного у вбивстві столичного бізнесмена (фото, відео)
    Затримання учасника банди, підозрюваної у вчиненні низки вбивств
    Фото: Нацполіція

    У вбивстві столичного підприємця підозрюють фігуранта низки тяжких злочинів

    Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві столичного підприємця, що сталося у січні 2014 року у Києві.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    У січні 2014 року на території гаражного кооперативу «Бакинській» у Києві в легковику правоохоронці виявили тіло потерпілого з численними колото-різаними пораненнями. 

    «Поліцейські-криміналісти якісно відпрацювали місце події і вилучили речові докази. В результаті оперативно-розшукових заходів, слідчих дій та проведених експертиз, знайшлись беззаперечні докази причетності підозрюваного до скоєння вбивства», - зазначили в поліції. 

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    Поліція затримала підозрюваного у вбивстві столичного бізнесмена (фото, відео)
    Поліція затримала підозрюваного у вбивстві столичного бізнесмена (фото, відео)

    Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Кримінальне провадження відкрито за кваліфікацією ч. 1 ст. 115 (Умисне Вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. 

    У поліції зазначили, що зловмисника вже затримували у складі групи з семи осіб, котрі підозрюються у вчинені резонансних вбивств: директора компанії «Caparol», що сталося у 2016 році на Васильківщині, та начальника відділу реклами Київського метрополітену – в січні минулого року. Іншого учасника цієї злочинної організації підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої. 

    За словами керівника поліції Київщини Андрія Нєбитова, ймовірно, що це не повний список злочинів, вчинених цією групою. Напередодні підозрюваному у вбивстві Аміни Окуєвої суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

    Національна поліція України Київ кримінал вбивство Київщина Аміна Окуєва злочин злочинець
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