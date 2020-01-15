Поліція затримала підозрюваного у вбивстві столичного бізнесмена (фото, відео)



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Затримання учасника банди, підозрюваної у вчиненні низки вбивств Фото: Нацполіція

У вбивстві столичного підприємця підозрюють фігуранта низки тяжких злочинів

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві столичного підприємця, що сталося у січні 2014 року у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

У січні 2014 року на території гаражного кооперативу «Бакинській» у Києві в легковику правоохоронці виявили тіло потерпілого з численними колото-різаними пораненнями.

«Поліцейські-криміналісти якісно відпрацювали місце події і вилучили речові докази. В результаті оперативно-розшукових заходів, слідчих дій та проведених експертиз, знайшлись беззаперечні докази причетності підозрюваного до скоєння вбивства», - зазначили в поліції.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Кримінальне провадження відкрито за кваліфікацією ч. 1 ст. 115 (Умисне Вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

У поліції зазначили, що зловмисника вже затримували у складі групи з семи осіб, котрі підозрюються у вчинені резонансних вбивств: директора компанії «Caparol», що сталося у 2016 році на Васильківщині, та начальника відділу реклами Київського метрополітену – в січні минулого року. Іншого учасника цієї злочинної організації підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої.

За словами керівника поліції Київщини Андрія Нєбитова, ймовірно, що це не повний список злочинів, вчинених цією групою. Напередодні підозрюваному у вбивстві Аміни Окуєвої суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб.