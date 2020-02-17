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    На Київщині помер захисник України, який захищав Донецький аеропорт

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    Євген Ареф&rsquo;єв&nbsp; помер на 47 році життя - На Київщині помер захисник України, який захищав Донецький аеропорт
    Євген Ареф’єв  помер на 47 році життя

    За проявлену особливу мужність Євген Ареф’єв був нагороджений орденом Богдана Хмельницкого ІІІ ступеня

    У Славутичі Київської області на 47 році помер ветеран АТО, захисник Донецького аеропорту Євген Ареф’єв.

    Про це у понеділок, 17 лютого, повідомила Славутицька міська рада у Facebook.

    «На 47 році пішов із життя славутичанин Євген Ареф’єв. Захисник України, військовий за покликанням серця, справжній офіцер-професіонал, що мав позивний Спартак. Відповідальний командир, який завжди піклувався про солдат. «Кіборг», який воював за Донецький аеропорт», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що Ареф’єв пішов з життя справжнім захисником країни. За проявлену особливу мужність він був нагороджений орденом Богдана Хмельницкого ІІІ ступеня.

    Міськрада Славутича висловила співчуття рідним та близьким героя.

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    Побратими Ареф’єв повідомили у мережі, що 20 січня 2020 року чоловік відсвяткував свій день народження, але вже через три дні з’явилися перші дописи, що у героя трапився інсульт.

    До слова, нещодавно мати військовослужбовця Збройних сил України Дениса Поповича, який загинув у боях за Донецький аеропорт звернулася до президента Володимира Зеленського через паплюження пам'яті її сина місцевим священником.

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