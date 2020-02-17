«Крутий Заміс»: у Києві зняли документальний серіал про ветеранів російсько-української війни



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Головна мета «Крутого Замісу» – доступно й зрозуміло розповісти соціуму про ветеранів, а ветеранам показати приклади, як можна реінтегруватися у мирне життя

Прем’єра «Крутого Замісу» відбудеться на початку березня

Студія DocNoteFilms готує прем’єру першого сезону документального серіалу «Крутий Заміс». Він присвячений ветеранам та їхньому післявоєнному життю. Автор ідеї та продюсер проєкту – Сергій Малярчук, режисер – Костянтин Кляцкін, оператор-постановник та режисер монтажу – Павло Липа.

8 епізодів першого сезону розповідатимуть історії людей, які після повернення з війни започаткували власний бізнес. Серіал демонструє, як ветерани АТО повертаються до цивільного життя, з якими викликами стикаються та як дають собі ради.

Кожна серія проєкту – це гостини в одного з ветеранських бізнесів, і головний герой – його власник. Кава, масаж, білизна, юридичні послуги і так далі – різноманіття втілень власної мрії та хисту насправді вражає. А атмосфера місця, до створення якого підходили з любов’ю та всією увагою, надихає на нові ідеї.

Епізоди «Крутого Замісу» будуються довкола щирої розмови героїв проєкту – ветеранів-підприємців. Оскільки серіал документальний, творці не втручалися в те, що відбувалося перед камерою та ніяк не впливали на хід бесіди. У «Крутому Замісі» немає цензури та рамок – глядачі почують і кумедні історії з фронтового життя, і роздуми про суспільство й війну, і перчені армійські жарти, і романтичні пригоди, і власні секрети успіху та корисні поради.

Люди, які пройшли через бойові дії на Донбасі, далеко не завжди вільно почуваються перед камерою. І саме тому атмосфера невимушеної розмови у колі ветеранів, які розуміють одне одного, допомагає героям розкритися та розповісти про найважливіше – те, що їх дійсно турбує. Роль кінематографістів при цьому зводиться до чесної та прямої фіксації дійсності та зображення героїв такими, якими вони є. А ветеран – модератор розмови допомагає героям познайомитися, розговоритися та розповісти найцікавіші історії.

Глядач у цьому серіалі стає своєрідним учасником бесіди, співрозмовником по той бік екрану, який замислюється над проблемами, уявляє себе на місці героїв серіалу, подумки коментує, беручи власну участь у розмові.

Головна мета «Крутого Замісу» – доступно й зрозуміло розповісти соціуму про ветеранів, а ветеранам показати приклади, як можна реінтегруватися у мирне життя. Зараз в Україні нібито існують два окремі всесвіти – війни й миру, військових та мирних жителів, які не завжди можуть зрозуміти одне одного. Задача цього документального серіалу – зблизити їх, познайомити та змінити ставлення суспільства до ветеранів, яке останнім часом погіршується через маніпуляції та очорнення у деяких ЗМІ.

Документальний серіал не тільки покаже ветеранів як активних громадян, підприємців, волонтерів та активістів. Він стане прикладом того, як можна започаткувати власну справу, змінити щось у своєму житті, знайти себе та своє місце у світі та займатися улюбленою справою.

Міністерством культури України надало допомогу в створенні проєкту. У планах творців – наступний сезон, у якому йтиметься вже не тільки про ветеранські бізнеси не тільки в Києві, а по всій Україні.

Прем’єра «Крутого Замісу» – на початку березня.