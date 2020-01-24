На Київщині священник спаплюжив пам'ять загиблого «кіборга»



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Сім'я військовослужбовця в розпачі звернулася до президента Зеленського

Мати військовослужбовця Збройних сил України Дениса Поповича, який загинув у боях за Донецький аеропорт звернулася до президента Володимира Зеленського через паплюження пам'яті її сина місцевим священником.

Жінка, яка приїхала з села Морозівка Баришівського району Київської області, розповіла про кричущу ситуацію під час вшанування полеглих захисників на 5-ту річницю оборони ДАПу, передає «Армія Inform».

За її словами, священник назвав загиблого героя «братовбивцею» і відмовився говорити з його родиною.

«У день народження Дениса разом із моїм чоловіком і онуками прийшла до церкви замовити службу. Але замість співчуття і благословення почула жахливі образи. Священник вигнав нас під паркан. Просто на дощ... Я була готова під землю провалитися від сорому через цю людину перед дітьми», – розповіла Надія Леонідівна.

На захист її сім'ї стали половина жителів села. Діти плакали і не розуміли, чому їх сім'ю проганяють із церкви, в якій багато років співала їхня бабуся.

«Раніше я не розуміла різниці між патріархатом... Головне – віра в Бога. А церква – лише місце, куди можна прийти за духовною наснагою. Зараз же, коли наша сім'я для священника – вороги, бо мій син захищав Україну, я не можу навіть поставити тут за нього свічку. Повинна їхати до Києва чи в сусіднє село і панахиду замовляю в іншого священника», – поскаржилася Надія.

Сім'я Попович навіть вирішила побудувати в селі ще одну церкву – на ділянці, отриманій від держави за загибель сина. Так хочуть зберегти пам'ять про героїв, полеглих за Україну.

«Мрію це зробити заради дітей. Син ростив їх чесними і порядними, яким був сам. Хочу, щоб вони і всі діти, чиї батьки не повернулися з цієї війни, кожен міг пишатися батьком, і не боявся сказати вголос його ім'я», – поділилася Надія Леонідівна.

Фото: Армія Inform

Зазначається, що президент записав дані матері загиблого українця, тому жінка сподівається на вирішення цієї безпрецедентної ситуації.

«Побратими розповідали, що під час ворожого штурму Денис сказав усім сховатися в укриття, а сам взяв гранатомет і пішов знешкодити російський БТР, який вже був за декілька метрів від бліндажа. Раз він вистрілив – бронетранспортер зупинився, а інший постріл виконати не встиг. Ворог його випередив. Денис загинув», – згадала мати воїна.

Денис Попович був гранатометником у складі 40-ї бригади тактичної авіації зведеного загону Повітряних Сил ЗСУ «Дика качка». Загинув 22 січня 2015 року в районі Донецького аеропорту під час оборони опорного пункту «Зеніт». У нього залишилися двоє маленьких синів, які також піддаються цькуванню через священника.

Фото: Армія Inform

Подвигу Дениса – боєць із позивним «Денді» врятував понад 50 побратимів – присвячені епізод у фільмі «Зеніт» і частина книги «Бій 22 січня».