На Київщині посеред навчального року закрилася школа, бо «тріснула по швах»



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Школа №7 у Броварах тимчасово припинила навчання

У Броварах розгорається скандал через закриття школи №7

З 25 вересня до 1 жовтня у Броварах Київської області призупинено навчання у школі №7. Причиною вимушених канікул стало часткове руйнування цегляної кладки технічного поверху школи, внаслідок чого відбувся зсув двох плит покриття.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Ігор Сапожко.

«Сьогодні вдень (24 вересня, - Ред.) стало відомо про часткове руйнування цегляної кладки технічного поверху Броварської спеціалізованої школи №7, внаслідок чого відбувся зсув двох плит покриття технічного поверху. На щастя, ніхто не постраждав! Негайно було зібрано комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В зв’язку з тим, що ситуація потребує додаткового технічного обстеження для визначення рівня безпеки перебування дітей та педагогів у навчальному закладі, було ухвалено рішення, щодо призупинення навчального процесу в БСШ №7 відсьогодні і до понеділка, 1 жовтня», - написав він.

Як повідомила директорка школи Ольга Жигулова, у неї виникли підозри, що «десь щось негаразд», тому вона і викликала комісію, щоб перестрахуватися, адже відповідає за життя і здоров’я дітей.

Як повідомляє «Трибуна - Бровари», мешканці буд. №23, що поряд зі школою №7, не перший місяць «воюють» проти будівництва поряд 6-поверхового офісного центру ТОВ «Альянсінвестбуд», де серед співзасновників раніше значилася і теща мера – Світлана Коваль. Мешканці сусіднього будинку переконані: їхня стара багатоповерхівка, яка вже має тріщини, під час будівництва по сусідству просто завалиться. Однак забудовник продовжує земляні та фундаментні роботи. Чи пов’язане те, що сталося у 7-й школі, з будівництвом офісу, мають визначити експерти.

Ще напередодні нового навчального року 7 школа нагадувала великий будівельний майданчик: у школі заплановано провести капітальних робіт на 5 млн грн. Цього року перекривало дах та утеплював фасад школи над частиною спортивної і актової зал, де протікала стеля, ТОВ «Антар Сіті»: фірма перемогла в торгах, запропонувавши ціну 1,511 млн грн. У середині травня 7 школа підписала угоду із ТОВ «Антар Сіті» і на капітальний ремонт вбиралень та сантехніки на суму 1,05 млн грн. Це була єдина фірма, яка взяла участь у торгах. Ця ж фірма ремонтувала вбиральні в 7-й школі і минулого року.

На сьогодні одна із сходових клітин школи закрита, а дітям вчителі повідомили, що вимушені канікули – у зв’язку з продовженням ремонтних робіт.