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    У світі

    Друга хвиля Covid-19 може вбити мільйони людей, — ВООЗ

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    ВООЗ попереджає про мільйони жертв в разі другої хвилі коронавірусу - Друга хвиля Covid-19 може вбити мільйони людей, — ВООЗ
    ВООЗ попереджає про мільйони жертв в разі другої хвилі коронавірусу

    У ВООЗ порівняли Covid-19 з «іспанкою», яка забрала життя 50 мільйонів людей

    Мільйони людей можуть померти, якщо у світі станеться друга хвиля епідемії коронавірусу, попереджають у Всесвітній організації охорони здоров’я.

    Про це в ефірі італійського телебачення заявила Раньєрі Гуерра, помічниця гендиректора ВООЗ зі стратегічних питань, передає CNN.

    За її словами, поки пандемія триває так, як і припускали у ВООЗ, і за сценарієм, схожим на іспанський грип на початку 20-го століття.

    «Іспанський грип поводив себе так само, як і Covid-19: влітку він відступив і люто відновився у вересні і жовтні, внаслідок чого під час другої хвилі померли 50 мільйонів людей», — сказала вона.

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський попередив українців, якщо не зупинити зростання захворювання на коронавірус, то «матимемо пік прямо посеред літа».

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      41117
    • Хворіють
      21732
    • Одужали
      18299
    • Померли
      1086

    В Україні станом на ранок 26 червня також був зафіксований антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії.

    Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Київ.

    грип ВООЗ коронавірус
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