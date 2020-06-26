Друга хвиля Covid-19 може вбити мільйони людей, — ВООЗ



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ВООЗ попереджає про мільйони жертв в разі другої хвилі коронавірусу

У ВООЗ порівняли Covid-19 з «іспанкою», яка забрала життя 50 мільйонів людей

Мільйони людей можуть померти, якщо у світі станеться друга хвиля епідемії коронавірусу, попереджають у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Про це в ефірі італійського телебачення заявила Раньєрі Гуерра, помічниця гендиректора ВООЗ зі стратегічних питань, передає CNN.

За її словами, поки пандемія триває так, як і припускали у ВООЗ, і за сценарієм, схожим на іспанський грип на початку 20-го століття.

«Іспанський грип поводив себе так само, як і Covid-19: влітку він відступив і люто відновився у вересні і жовтні, внаслідок чого під час другої хвилі померли 50 мільйонів людей», — сказала вона.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський попередив українців, якщо не зупинити зростання захворювання на коронавірус, то «матимемо пік прямо посеред літа».

Коронавірус в Україні

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Хворіють 21732

Одужали 18299

Померли 1086

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В Україні станом на ранок 26 червня також був зафіксований антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії.

Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Київ.